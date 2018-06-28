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28.06.2018 09:03

Совфед отказался запрещать чиновникам отдыхать в «санкционных» странах

В Совете Федерации отказались ввести запрет для российских чиновников на въезд в «санкционные» страны, в том числе с туристическими целями, покупку недвижимости и обучение детей в этих странах. С идеей выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Как 27 июня пишет РБК, письмо с такими предложениями председателям ​Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко в конце мая направил глава «Аванти» Рахман Янсуков. Он предлагал зафиксировать эти нормы в законодательстве и за их нарушение наказывать чиновников, вплоть до увольнения.

Ответное письмо Янсукову, как сообщает агентство, 26 июня подписал глава аппарата комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Петр Кучеренко. Он не соглашается с предложениями «Аванти», ссылаясь на позицию Конституционного суда, согласно которой при правовых ограничениях лиц со специальным публичным статусом федеральный законодатель должен соблюдать «баланс конституционно защищаемых ценностей, публичных и частных интересов». Поэтому надо «использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные конституционно одобряемыми целями меры, соблюдая при этом принципы справедливости, равенства и соразмерности», говорится в письме Кучеренко.

Кроме того, глава аппарата комитета напоминает про уже существующие ограничения для чиновников: им запрещено иметь счета в иностранных банках, также они обязаны декларировать семейную зарубежную собственность и источники доходов, за счет которых она приобретена. «В связи с этим представляется возможным утверждать, что действующим законодательством определен разумный предел разграничения государственных и частных интересов в рассматриваемой сфере», — указывает представитель аппарата комитета.

Кучеренко также ссылается на федеральный закон о порядке выезда из России и въезда в страну, согласно которому ограничения на выезд могут быть только временными.

Законодательные ограничения на выезд чиновников в страны, наложившие санкции на Россию, «должны быть подкреплены» достаточным обоснованием с учетом значимости свободы передвижения как конституционно защищаемой ценности, резюмируется в ответе Совета Федерации. «Законодательство в сфере противодействия коррупции является предметом пристального внимания со стороны законодателя и постоянно совершенствуется с учетом актуальных общественно-политических условий», — добавляет Кучеренко.


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