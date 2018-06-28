В России появились тюремные сроки для торговцев редкими животными в Интернете

В России торговцев редкими животными в Интернете будут приговаривать к реальному лишению свободы. Закон с поправками в уголовный кодекс подписал президент Владимир Путин. Документ 28 июня опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Поправки внесены в статьи 243 (нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне России) и 258 уголовного кодекса РФ(незаконная охота). Согласно документу, незаконные добыча и продажа через Интернет особо ценных диких животных, а также занесенных в Красную книгу биологических ресурсов и их производных будет наказываться принудительными работами в течение четырех лет и штрафом до 1,5 млн руб., либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом от 500 тыс. руб до 1 млн руб. За те же правонарушения, но с использованием служебного положения отныне предусматривается наказание от трех до шести лет лишения свободы и штраф в размере от 1 млн руб. до 3 млн руб. с запретом занимать определенные должности в течение пяти лет.

Незаконная добыча и продажа через Интернет редких животных и биоресурсов производится в составе организованной группы повлечет наказание от шести до девяти лет лишения свободы и штраф от 1 млн до 3 млн руб., с запретом занимать определенные должности сроком до восьми лет.

До этого максимальным наказанием за торговлю редкими животными и биоресурсами составляло два года исправительных работ и штраф до 500 тыс. руб.

В обосновании к законопроекту, который был внесен в Госдуму в марте, говорилось, что в год в Интернете публикуется до 30 тысяч объявлений о продаже редких животных. Общий объем рынка оценивается в 19 млрд долларов.