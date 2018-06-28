Еще
09:53 28.06.2018
Пришлите свою новость!
09:30
Петербургского тренера заподозрили в совращении юной спортсменки на берегу Крыма
09:20
В России предлагают приравнять номер мобильного к удостоверению личности
09:03
Совфед отказался запрещать чиновникам отдыхать в «санкционных» странах
08:44
В России появились тюремные сроки для торговцев редкими животными в Интернете
08:33
Банки в России смогут блокировать карты без согласия владельцев
08:15
В России с 1 июля хотят снизить беспошлинный порог для покупок в Интернете до 500 евро
08:03
Учёные прогнозируют экологическую катастрофу для России и Норвегии
03:05
«Русский левша» покажет стимпанк
02:53
Звезды “Дивергента” и “Голодных игр” окажутся во власти стихии
02:35
Петербуржцам расскажут про зависимости – от любви до кофе
02:20
В кино покажут продолжение "Убийцы" с Бенисио дель Торо
02:10
Владимир Войнович вспомнит в Петербурге о войне и Чонкине
01:57
Звезды “Мстителей” и “Мальчишника в Вегасе” сыграют в пятнашки
01:41
В Русском музее открывается выставка экспрессивного документалиста
01:31
В Мариинском дадут мировую премьеру оперы о декабристах
01:21
На Ржевке объявили в розыск трехлапого опекуна эпилептиков
01:15
Дайан Китон и Джейн Фонда вернутcя в мир секса
01:08
В Петербург пришли серебристые облака
00:38
Рейтинг богатейших семей мира возглавили владельцы супермаркетов
00:21
Петербуржцы больше восьми часов не могут улететь в Симферополь
27/06
В Петербурге в 1/8 финала ЧМ-2018 Швеция сыграет против Швейцарии
27/06
Главу карельского «Мемориала» задержали на выезде из Петрозаводска
27/06
Бразильцы выбили сербов с мундиаля
27/06
Смольный начал планировку территории под скоростной трамвай до Колпино
27/06
Российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов, просит выдать Франция
27/06
ООН просят защитить от России свободу Интернета во всём мире
27/06
Трамп рассказал, что встретится с Путиным после саммита НАТО
27/06
Жители Парнаса проигрывают войну с мусором
27/06
«Партия не может превращаться в балаган мнений своих членов»: из «Единой России» увольняют за критику пенсионной реформы
27/06
Возле Южной ТЭЦ лоси искали припаркованную машину
27/06
Сенат Польши разрешил обвинять страну в холокосте
27/06
Пять итальянских писателей приедут в Петербург
27/06
Сборная Германии подтвердила "проклятие Кубка конфедераций"
27/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 июня
27/06
Умер отец Майкла Джексона
27/06
Горшков возглавил «Зенит»-2, Зырянов - "Зенит"-м
27/06
Кобзон пожалел, что на Украине мало «благодеяний Путина»
27/06
Южная Корея выбила чемпионов мира с мундиаля
27/06
Власти Крыма: Турпоток вырос на четверть
27/06
На въезде в Финляндию поставят мусорные баки для бутербродов с колбасой
27/06
Приставы рассказали, как выбили 1,5 миллиона рублей у должников-автомобилистов
27/06
Россиян учат готовить из объедков
27/06
УЕФА: "Милан" отстранен от еврокубков на два сезона
27/06
Финский футбол стал радужным и призвал к этому других
27/06
Адвокат Родченкова сообщил, что его клиент жив и умирать не собирался
27/06
Опубликован кадр с Ди Каприо и Питтом из нового фильма Тарантино
27/06
Через 30 лет в Петербурге построят еще четыре линии метро
27/06
К выходным в Петербург вернётся привычное лето: мокрое, холодное, ветреное
27/06
Сон за рулём как причина ДТП: на Бухарестской автобус получил в лоб
27/06
В Кремле назвали главные темы саммита президентов РФ и США
27/06
За обещания повлиять на следствие петербуржец вместо 6 млн получил тюремный срок
27/06
В небе над Финляндией покажется Сатурн
27/06
Конкурс «Успеть за 10 секунд»: голосуй за лучшую историю
27/06
Советник Албина похвасталась новыми велодорожками
27/06
Основатель группы «Эталон» опроверг слухи о желании выйти из бизнеса
27/06
Белый дом подтвердил, что Болтон обсуждает в Москве саммит президентов России и США
27/06
Совфед отследит выполнение поручения Путина о повышении вознаграждения адвокатам
27/06
Путин принял советника Трампа в Кремле
27/06
В ожидании покупателей загорелись Ушаковские бани
27/06
Финская медицина вошла в тройку лучших мира
27/06
Пользователи сообщают о массовом сбое в работе Telegram
27/06
Месси в Казани готов смотреть на «трехэтажного» Роналду, но с условием
27/06
Вильнюс вводит сбор с туристов
27/06
Смерть за рулём спровоцировала длинное ДТП на Московском шоссе
27/06
В Петербурге из-за трудностей перевода трое аргентинцев оказались «побитыми» полицией
27/06
Россия намерена продлить контрсанкции Евросоюза и ввести из для США
27/06
Премьер Словакии назвал антироссийские санкции бессмысленными
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
28.06.2018 08:33

Банки в России смогут блокировать карты без согласия владельцев

Банки в России получили право блокировать карты без согласия владельца в случае подозрений в краже денежных средств. Закон подписан президентом страны Владимиром Путиным и опубликован 28 июня на портале правовой информации.

Документ позволяет заблокировать счет на срок до двух дней, если на нем подозрительно быстро уменьшаются средства. Владельца оповестят об этом по телефону или электронной почте, также о таких операциях уведомят Центробанк. О подозрительной транзакции сообщат и получателю денег, после чего у него будет пять рабочих дней, чтобы документально подтвердить обоснованность поступления на счет.

Разблокировать карту клиент сможет, уведомив банк в отсутствии подозрительных манипуляций со своим счетом, после чего перевод будет выполнен незамедлительно.

Помимо карт банки смогут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и аналогичные сервисы.

Закон вступит в силу через 90 дней после публикации.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Петербургская недвижимость
27.06.2018 18:26

Для клиентов «Петербургской Недвижимости» снижены ставки по ипотеке

«Петербургская Недвижимость» представляет возможность приобрести квартиру в ипотеку со ставкой всего от 8,9%. Данное предложение разработано совместно со стратегическим партнером компании – банком ВТБ
ГК «Эталон»
27.06.2018 10:55

Рейтинговое агентство подтвердило рейтинг «Эталон ЛенСпецСМУ» на уровне «B+»

Группа «Эталон» объявляет о подтверждении рейтинговым агентством S&P Global Ratings долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «B+» со стабильным прогнозом.
pixabay.com
26.06.2018 12:19

Списать свой долг стало еще проще

В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Банки в России смогут блокировать карты без согласия владельцев
Овощи в России дорожают быстрее европейских
Каждый десятый работающий россиянин занял денег до зарплаты и не отдал
Страны ОПЕК договорились увеличить добычу нефти, в сделке участвует Россия
СМИ: Банк, связанный с бывшей женой Сечина, потерял лицензию
РФ и Турция договариваются платить в рублях и лирах
Российские банки обязали проверять гаджеты клиентов
ЗакС Петербурга попросит Думу защитить пайщиков
Европейцы ответили Трампу: ЕС обложил пошлинами товары из США на 3 млрд евро
ФАС объявила и объяснила стабилизацию цен на бензин
Кто оплатит майские указы
Банковских клиентов опознают по усам
Кого накроет шторм в налоговой гавани Кипра
Как открыть счёт в финском банке
Лондонский суд вернул Архангельского в петербургскую реальность
«Домашних денег» хватило не всем
Смольный встал в очередь к телу ОФК-Банка
Сколько вешать в gramах
СовПадения рубля
Рухнет ли рубль вместе с "томагавками"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В ожидании покупателей загорелись Ушаковские бани

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Массовое поМЕССИние сознания

кадр из видео/vk.com

После драки мигрантов на Парнасе в отделы полиции доставили 30 человек

Новости компаний
Петербургская недвижимость
27.06.2018 18:26
Для клиентов «Петербургской Недвижимости» снижены ставки по ипотеке
«Петербургская Недвижимость» представляет возможность приобрести квартиру в ипотеку со ставкой всего от 8,9%. Данное предложение разработано совместно со стратегическим партнером компании – банком ВТБ
ГК «Эталон»
27.06.2018 10:55
Рейтинговое агентство подтвердило рейтинг «Эталон ЛенСпецСМУ» на уровне «B+»
Группа «Эталон» объявляет о подтверждении рейтинговым агентством S&P Global Ratings долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «B+» со стабильным прогнозом.
pixabay.com
26.06.2018 12:19
Списать свой долг стало еще проще
В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
предоставлено компанией ООО «УК «Боксберри»
26.06.2018 10:15
В Санкт-Петербурге набирает популярность интернет-шопинг
Открываем новые горизонты для e-commerce* вместе со службой доставки Boxberry
ГК «КВС»
25.06.2018 15:05
ГК «КВС» получила банковское финансирование для ЖК «Наутилус»
Банк ВТБ открыл для компании «КВС» кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей на финансирование строительства жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» сроком на два с половиной года.
ГК «ЦДС»
22.06.2018 16:14
ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Полюстрово» аккредитованы еще одним банком
Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал два новых объекта ЦДС «Полюстрово» и ЦДС «Елизавровский» и предоставляет ипотечную ставку от 8,9% на все объекты ЦДС
ГК «Эталон»
21.06.2018 16:59
«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил восьмой купон по облигационному займу
21 июня 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 8-го купона.
ГК «КВС»
21.06.2018 13:48
Квартиры от компании «КВС» по ставкам от 6,7%
Сбербанк выдает ипотечный кредит на покупку квартир «КВС» с субсидированной ставкой от 7,1% на 7 лет и от 7,7% на 12 лет. При сумме кредита от 3,8 млн рублей ставки еще ниже – от 6,7 % на 7 лет и от 7,2% на 12 лет (процентные ставки действительны для участников зарплатного проекта)
ГК «ЦДС»
21.06.2018 12:38
Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» аккредитован еще двумя банками
Банк «Санкт-Петербург» (ПАО) и АК Барс Банк аккредитовали новый жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».
ГК «КВС»
21.06.2018 11:24
Приглашаем на «Ипотечную субботу» в микрорайон «Ясно.Янино»
Мероприятие состоится 23 июня с 11.00 до 17.00 в офисе продаж микрорайона «Ясно.Янино», который расположен в корпусе 7.3 первой очереди строительства.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.