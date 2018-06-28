Банки в России смогут блокировать карты без согласия владельцев

Банки в России получили право блокировать карты без согласия владельца в случае подозрений в краже денежных средств. Закон подписан президентом страны Владимиром Путиным и опубликован 28 июня на портале правовой информации.

Документ позволяет заблокировать счет на срок до двух дней, если на нем подозрительно быстро уменьшаются средства. Владельца оповестят об этом по телефону или электронной почте, также о таких операциях уведомят Центробанк. О подозрительной транзакции сообщат и получателю денег, после чего у него будет пять рабочих дней, чтобы документально подтвердить обоснованность поступления на счет.

Разблокировать карту клиент сможет, уведомив банк в отсутствии подозрительных манипуляций со своим счетом, после чего перевод будет выполнен незамедлительно.

Помимо карт банки смогут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и аналогичные сервисы.

Закон вступит в силу через 90 дней после публикации.