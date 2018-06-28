В России с 1 июля хотят снизить беспошлинный порог для покупок в Интернете до 500 евро

Порог беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа может быть снижен до 500 евро уже с 1 июля этого года, а с июля 2019 года — до 100 евро за одну посылку и до 200 евро суммарно в месяц.

Как 27 июня пишет РБК со ссылкой на источники на рынке электронной коммерции, схему разработало министерство финансов. Согласно подготовленному ведомством проекту, который оказался в распоряжении агентства, с 1 июля этого года пошлиной начнут облагаться посылки суммарной стоимостью дороже 500 евро в месяц и весом более 31 кг. С 1 июля 2019 года порог составит 100 евро и 31 кг за одно отправление, но при этом не более 200 евро в течение календарного месяца в адрес одного физического лица.

Сейчас в России пошлина не взимается с приобретенных в интернете товаров из-за рубежа, суммарная стоимость которых ниже 1 тысячи евро в месяц, а вес легче 31 кг. Сверх этой суммы пошлина составляет 30% и не менее 4 евро за килограмм. В декабре 2017 года совет Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) договорился о снижении таможенных лимитов при ввозе на территорию стран-участниц посылок. Согласно этому решению, максимальный порог беспошлинного ввоза почтовых отправлений должен составлять 500 евро с 1 января 2019 года.