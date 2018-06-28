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28.06.2018 08:03

Учёные прогнозируют экологическую катастрофу для России и Норвегии

Ученые предсказали экологическую катастрофу в Баренцевом море из-за повышения температуры воды. Акватория Баренцева моря относится к юрисдикциям Норвегии и России. Таким образом, изменения, о которых предупреждают ученые, коснутся именно этих стран.

Как пишет 27 июня РБК со ссылкой на публикацию ​Nature Climate Change, анализ данных с 1970 по 2016 год показал, что с середины 2000 годов начало проявляться резкое повышение температуры и солености воды. Это может быть связано с уменьшением доли пресной талой воды, образующейся при таянии арктических льдов. В свою очередь, данные процессы усилили перемешивание воды, ослабили стратификацию морской воды. «Такой сдвиг будет иметь неизвестные последствия для экосистемы Баренцева моря, в том числе для связанных с льдом морских млекопитающих и запасов промысловых рыб», — говорится в публикации.

По словам специалистов, арктический климат в регионе вскоре может поменяться на более теплый, присущий атлантической климатической системе. Отмечается, что в основном этому способствует низкий уровень поступления пресной воды, которую Баренцево море получает в процессе таяния льдов.

В январе специалисты РАН предсказали начало десятилетнего периода похолодания в России. Из-за замедления переноса теплого воздуха с Атлантики зимы будут становиться все более холодными. Впрочем, по их мнению, это является последствием глобального потепления, так как данные процессы также спровоцированы таянием арктических льдов. Предыдущие подобные похолодания наблюдались в 1940-е и 1970-е годы.


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