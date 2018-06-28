Петербургские «Чистые игры» добрались до Африки

Экологический командный квест «Чистые игры» прошел в Африке – в нигерийском городе Шагаму. В течение четырех часов под проливным дождем активисты собирали мусор в районе городского рынка, рассказали «Фонтанке» в штаб-квартире проекта.

Активист Гафар (Gafar Olorunleke Odubote) собрал свою команду, чтобы сыграть в «Чистые игры» и заодно пригласить всех присоединиться ко Всемирному дню чистоты, который пройдет 15 сентября. Он верит, что систему можно изменить, и для этого нужно привлечь внимание максимального числа людей. На игре команды сортировали мусор на 8 частей: пластик, стекло, бумага, нейлон, смешанный мусор, пакеты, коробки, банки. Вторсырье было отправлено переработчикам.

Напомним, «Чистые игры» – это общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея увлекательного квеста была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. На ней было собрано 750 мешков мусора. С тех пор прошло уже 190 игр в 80 городах России.

В этом году «Чистые игры» вышли на международный уровень – квесты прошли в Индии и на Украине, а теперь и в Нигерии. Еще ряд стран планирует присоединиться, среди них Испания, Китай, Япония и другие.

«Хотя можно сказать, что уже задолго до этого «Чистые игры» стали международными. В Петергофе в 2016 году одно из призовых мест на игре «Чистые игры: Балтийский берег 1» заняла семья Аджибаде. Нигериец Owoniyi приехал в Петербург учиться, здесь встретил свою жену Настю. Прошло 10 лет, и теперь они вместе с детьми участвуют в «Чистых играх», – рассказали организаторы.

Отметим, что к увлекательному квесту в последнее время присоединились и благотворительные организации. В одной из последних игр принимали участие подопечные благотворительного проекта «Полдень» – ребята из детдомов.