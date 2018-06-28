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28.06.2018 01:21

На Ржевке объявили в розыск трехлапого опекуна эпилептиков

Жители Красногвардейского района вовлечены в операцию по поиску маленькой собаки. Трёхлапая Пеппа не только член большой семьи приюта для животных, но и опекун страдающих от эпилепсии собак. 

Как рассказала «Фонтанке» директор приюта «Ильинка» Алена Филянина 27 июня, следы маленькой собаки в окрестностях Ржевки ищут на протяжении почти трёх недель. Ещё 8 июня питомица испугалась шумной компании на Окраинной, 9, и сорвалась с поводка. Путь беглянки удалось отследить до моста через реку Лубья, но дальше она затерялась в заброшенных садоводствах. 

 

Собаку зовут Пеппа, ей два с половиной года. Узнать её можно по отсутствующей левой задней лапе. В приют она, как и большая часть почти 250 его обитателей, попала из непростых условий. По словам Филяниной, Пеппа быстро стала членом семьи, а в приюте – незаменимой. Она самостоятельно взяла шефство над больными эпилепсией животными. 

«Они на лекарствах. Как о землетрясении предупреждала: ложилась рядом, и проблем не было», – рассказывает директор приюта. 

В поисках Пеппы ежедневно прочесывают садоводства, кусты, улицы, парки, заглядывают в люки, продолжают расклеивать объявления и множить посты в социальных сетях. Собаку без лапы вроде бы видели в местном лесопарке. Он находится неблизко, но обыскали и его. 

В приюте не теряют надежды если не вернуть, то отыскать пропажу. Новую семью, которую могла обрести Пеппа, просят хотя бы дать знать, что питомица жива.


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