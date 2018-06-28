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28.06.2018 00:38

Рейтинг богатейших семей мира возглавили владельцы супермаркетов

Агентство Bloomberg составило список 25 богатейших семей мира. Рейтинг, опубликованный 27 июня, возглавило семейство Уолтон, которое контролирует сеть супермаркетов Walmart. 

Общее состояние Уолтонов оценивается в 151,5 млрд долларов. В список включали только состояния, которые хотя бы один раз передавали по наследству из одного поколения в другое. Кроме того, деньги не должны были остаться в руках одного наследника. 

Второе место — у семьи Кох с 98,7 млрд долларов. Братья Чарльз и Дэвид владеют  американской корпорацией Koch Industries (подразделения корпорации и дочерние компании занимаются производством, торговлей, инвестициями, переработкой нефти, химическим производством, искусственными волокнами и пластмассами). На третьем месте с 89,7 млрд долларов — наследники Фрэнка Марса, основателя кондитерской компании Mars. 

Также в рейтинг вошли три бельгийские династии — ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх. Вместе они контролируют пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev (54,1 млрд долларов). Наконец, замыкает пятерку богатейших семей мира семья Дюма, которая владеет домом мод Hermes (49,2 млрд долларов).

Bloomberg подчеркивает, что в рейтинг впервые вошли семьи из Азии. Правда, большинство азиатских миллиардеров династию основать еще не успели. Тем не менее, седьмое место заняла семья Амбани, которая контролирует индийский холдинг Reliance Industries (43,4 млрд долларов). Кроме того, эксперты ожидают, что вскоре список сильно изменится за счет китайских миллиардеров, которые начинают передавать свои активы наследникам.


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