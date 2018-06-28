Петербуржцы больше восьми часов не могут улететь в Симферополь

Отдых в Крыму для пассажиров самолёта авиакомпании «Россия» начался с затяжного дежурства в петербургском аэропорту. В Симферополе их ждут как минимум на девять часов позже.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, рейс FV 5619 должен был вылететь из Петербурга в половине пятого вечера 27 июня, но вовремя отправлен не был. Время вылета на Симферополь «Боинга 747-400», рассчитанного на 522 пассажира, перенесли на полночь, но и к этому времени на посадку не пригласили.

В авиакомпании «Россия» опоздание объяснили техническими причинами. По последним данным онлайн-табло Пулково, в ближайшее время аэропорт путешественники не покинут. Вылет рейса отодвинули на час после полуночи, а потом назначили на два часа ночи.