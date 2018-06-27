В Петербурге в 1/8 финала ЧМ-2018 Швеция сыграет против Швейцарии

Стали известны очередные пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Победитель группы Е сборная Бразилии сыграет 2 июля в Самаре против Мексики (2-е место в группе F). Сборная Швейцарии (2-е место в группе Е) 3 июля в Санкт-Петербурге встретится со Швецией (победитель группы F).

Таким образом, известны шесть из восьми пар. Другие матчи 1/8 финала:

30 июня. Уругвай – Португалия (Сочи);

30 июня. Франция – Аргентина (Казань);

1 июля. Россия – Испания (Москва);

1 июля. Хорватия – Дания (Нижний Новгород).

Оставшиеся две пары определятся в четверг, 28 июня.

Напомним, чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная России сыграет в плей-офф турнира впервые за 32 года.