Главу карельского «Мемориала» задержали на выезде из Петрозаводска

Руководителя регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, которого обвиняли в изготовлении детского порно, снова задержали в Карелии. Об этом 27 июня пишет «Новая газета» со ссылкой на дочь и адвоката историка.

Как рассказала дочь Дмитриева Екатерина Клодт, её отца вместе со спутницей сотрудники ДПС остановили в Олонце. До этого они ездили на кладбище в селе Вилга в окрестностях Петрозаводска и направлялись в Свирский монастырь. С её слов, свой интерес полицейские объяснили ориентировкой и уголовным делом, которое возбудил следователь Максим Завацкий.

По данным телеканала НТВ, Дмитриева задержали за нарушение подписки о невыезде: историк якобы собрал чемодан, сдал собаку в приют и собирался уехать в Польшу. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев подтвердил ТАСС, что его подзащитного задержали за выезд из Петрозаводска и опроверг его намерение скрыться за границей. Сейчас историка везут в изолятор временного содержания.