Еще
01:18 28.06.2018
Новость часа
00:21
Петербуржцы больше восьми часов не могут улететь в Симферополь
Пришлите свою новость!
01:15
Дайан Китон и Джейн Фонда вернутcя в мир секса
01:08
В Петербург пришли серебристые облака
00:38
Рейтинг богатейших семей мира возглавили владельцы супермаркетов
00:21
Петербуржцы больше восьми часов не могут улететь в Симферополь
27/06
В Петербурге в 1/8 финала ЧМ-2018 Швеция сыграет против Швейцарии
27/06
Главу карельского «Мемориала» задержали на выезде из Петрозаводска
27/06
Бразильцы выбили сербов с мундиаля
27/06
Смольный начал планировку территории под скоростной трамвай до Колпино
27/06
Российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов, просит выдать Франция
27/06
ООН просят защитить от России свободу Интернета во всём мире
27/06
Трамп рассказал, что встретится с Путиным после саммита НАТО
27/06
Жители Парнаса проигрывают войну с мусором
27/06
«Партия не может превращаться в балаган мнений своих членов»: из «Единой России» увольняют за критику пенсионной реформы
27/06
Возле Южной ТЭЦ лоси искали припаркованную машину
27/06
Сенат Польши разрешил обвинять страну в холокосте
27/06
Пять итальянских писателей приедут в Петербург
27/06
Сборная Германии подтвердила "проклятие Кубка конфедераций"
27/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 июня
27/06
Умер отец Майкла Джексона
27/06
Горшков возглавил «Зенит»-2, Зырянов - "Зенит"-м
27/06
Кобзон пожалел, что на Украине мало «благодеяний Путина»
27/06
Южная Корея выбила чемпионов мира с мундиаля
27/06
Власти Крыма: Турпоток вырос на четверть
27/06
На въезде в Финляндию поставят мусорные баки для бутербродов с колбасой
27/06
Приставы рассказали, как выбили 1,5 миллиона рублей у должников-автомобилистов
27/06
Россиян учат готовить из объедков
27/06
УЕФА: "Милан" отстранен от еврокубков на два сезона
27/06
Финский футбол стал радужным и призвал к этому других
27/06
Адвокат Родченкова сообщил, что его клиент жив и умирать не собирался
27/06
Опубликован кадр с Ди Каприо и Питтом из нового фильма Тарантино
27/06
Через 30 лет в Петербурге построят еще четыре линии метро
27/06
К выходным в Петербург вернётся привычное лето: мокрое, холодное, ветреное
27/06
Сон за рулём как причина ДТП: на Бухарестской автобус получил в лоб
27/06
В Кремле назвали главные темы саммита президентов РФ и США
27/06
За обещания повлиять на следствие петербуржец вместо 6 млн получил тюремный срок
27/06
В небе над Финляндией покажется Сатурн
27/06
Конкурс «Успеть за 10 секунд»: голосуй за лучшую историю
27/06
Советник Албина похвасталась новыми велодорожками
27/06
Основатель группы «Эталон» опроверг слухи о желании выйти из бизнеса
27/06
Белый дом подтвердил, что Болтон обсуждает в Москве саммит президентов России и США
27/06
Совфед отследит выполнение поручения Путина о повышении вознаграждения адвокатам
27/06
Путин принял советника Трампа в Кремле
27/06
В ожидании покупателей загорелись Ушаковские бани
27/06
Финская медицина вошла в тройку лучших мира
27/06
Пользователи сообщают о массовом сбое в работе Telegram
27/06
Месси в Казани готов смотреть на «трехэтажного» Роналду, но с условием
27/06
Вильнюс вводит сбор с туристов
27/06
Смерть за рулём спровоцировала длинное ДТП на Московском шоссе
27/06
В Петербурге из-за трудностей перевода трое аргентинцев оказались «побитыми» полицией
27/06
Россия намерена продлить контрсанкции Евросоюза и ввести из для США
27/06
Премьер Словакии назвал антироссийские санкции бессмысленными
27/06
После драки мигрантов на Парнасе в отделы полиции доставили 30 человек
27/06
Участник подготовки к теракту в Казанском соборе получил два года
27/06
Новый полпред президента на Северном Кавказе - хороший знакомый Путина и Кадырова
27/06
Петербургские депутаты одобрили штрафы за курение в коммуналках и общежитиях
27/06
Сезон мотосмертей в разгаре: в Волхове «Ямаху» не пропустил муковоз
27/06
Финляндия ищет стартапы и специалистов в России
27/06
В Петербурге бывший банк РПЦ банкротит производителя узлов трамвайных путей
27/06
Йода и селфи с Чубаккой: чиновники Новокузнецка сняли странный клип ко Дню города
27/06
Смольный хочет сделать Петербург модной столицей, как Париж или Милан
27/06
В Петербурге при мытье окон погиб промышленный альпинист
27/06
СМИ: Информатор WADA Родченков попытался свести счёты с жизнью
27/06
В финской Котке можно будет совершить межпланетное путешествие
27/06
Хью Грант в компании русского миллиардера замечен в Петербурге
27/06
Молчание о подготовке теракта в Казанском соборе прокурор оценил в полгода принудительных работ
27/06
В Москве нашли копию «моста глупости». Сам же он не унимается
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
27.06.2018 23:07

Главу карельского «Мемориала» задержали на выезде из Петрозаводска

Руководителя регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, которого обвиняли в изготовлении детского порно, снова задержали в Карелии. Об этом 27 июня пишет «Новая газета» со ссылкой на дочь и адвоката историка.

Как рассказала дочь Дмитриева Екатерина Клодт, её отца вместе со спутницей сотрудники ДПС остановили в Олонце. До этого они ездили на кладбище в селе Вилга в окрестностях Петрозаводска и направлялись в Свирский монастырь. С её слов, свой интерес полицейские объяснили ориентировкой и уголовным делом, которое возбудил следователь Максим Завацкий. 

По данным телеканала НТВ, Дмитриева задержали за нарушение подписки о невыезде: историк якобы собрал чемодан, сдал собаку в приют и собирался уехать в Польшу. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев подтвердил ТАСС, что его подзащитного задержали за выезд из Петрозаводска и опроверг его намерение скрыться за границей. Сейчас историка везут в изолятор временного содержания.

Справка:

Юрий Дмитриев известен как краевед, обнаруживший в Карелии несколько массовых захоронений жертв сталинского террора 1930-х годов. Его арестовали в декабре 2016 года по подозрению в использовании своей приемной несовершеннолетней дочери для изготовления порнографических материалов. Сам Дмитриев объяснил фотографии необходимостью контролировать развитие и отчитываться перед органами опеки. В апреле этого года историка оправдали, однако через два месяца Верховный суд отменил оправдательный приговор. Историк остался на свободе, но под подпиской о невыезде.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49

Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*

В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
«Победа»
31.05.2018 18:14

Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку

Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербуржцы больше восьми часов не могут улететь в Симферополь
Главу карельского «Мемориала» задержали на выезде из Петрозаводска
Российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов, просит выдать Франция
Приставы рассказали, как выбили 1,5 миллиона рублей у должников-автомобилистов
Женщина под Владимиром переехала младенца, ползавшего по дороге
Сон за рулём как причина ДТП: на Бухарестской автобус получил в лоб
За обещания повлиять на следствие петербуржец вместо 6 млн получил тюремный срок
В ожидании покупателей загорелись Ушаковские бани
Смерть за рулём спровоцировала длинное ДТП на Московском шоссе
В Петербурге из-за трудностей перевода трое аргентинцев оказались «побитыми» полицией
Промолчать о теракте - недорого
«Это праздник не для вас»
На матче с Коста-Рикой Интерпол нашел гангстера бразильской «Богини»
В психушку под прослушку
Как «Фонтанка» искала миллиард для ВТБ, а по дороге нашла советника губернатора и знаменитый офис в Лондоне
Десантура живой не сдается
Спец по угонам №1
Нарушителям ритуала предложили сняться с учета
«Давай нормально дубаснем»: на Невском женщину насмерть сбил «гонщик»
Ночная пьянка в Павловском дворце с выносом бесценного
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В ожидании покупателей загорелись Ушаковские бани

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Массовое поМЕССИние сознания

кадр из видео/vk.com

После драки мигрантов на Парнасе в отделы полиции доставили 30 человек

Новости компаний
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49
Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*
В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.