Бразильцы выбили сербов с мундиаля

Сборная Бразилии по футболу победила команду Сербии со счетом 2:0.

Матч прошел 27 июня в Москве. Мячи в ворота сербской сборной забили Паулиньо (на 35-й минуте) и Силва (на 68-й минуте). Шансы увеличить преимущество в концовке встречи были у Неймара, однако «лучший игрок планеты» (как он сам себя называл) сделать этого не смог. Отметим, Швейцария и Коста-Рика сыграли сегодня вничью — 2:2. Таким образом, на первое место в группе E выходит Бразилия — 2 июля она сыграет в Самаре с Мексикой. Швейцария и Швеция проведут матч 3 июля в Петербурге.