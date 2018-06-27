Смольный начал планировку территории под скоростной трамвай до Колпино

Комитет по градостроительству и архитектуре подписал распоряжение о планировке территории под скоростной трамвай до Колпино. Подготовка документации займет год.

Как следует из опубликованного 27 июня на сайте Смольного распоряжения, трамвайная линия пройдет по Софийской улице от метро «Южная» до Заводского проспекта в Колпино. Изначально схема предполагала конечную остановку на самой окраине пригорода, на углу с Пролетарской улицой. К распоряжению приложена схема, на которой линия проходит ближе к центру, почти до улицы Веры Слуцкой.

Документация по планировке территории под трамвай должна быть готова к 30 июня 2019 года. 13-километровую линию построят в рамках концессионного соглашения. В августе 2017-го Смольный оценивал проект в 15,7 млрд рублей. На последнем ПМЭФ правительство подписало соглашение о намерениях с подрядчиком Лахта Центра — компанией «Ренейссанс Констракшн», объем инвестиций оценивается в 20 млрд рублей.

Смольный надеялся, что линию откроют к 2020-му, и обслуживаемый пассажиропоток составит 12 млн пассажиров в год. Вероятно, запуск скоростного трамвая состоится позже.

«Южная» — рабочее название метро «Шушары», конечной станции Фрунзенского радиуса (Фрунзенско-Приморской, или фиолетовой линии). Завершение работ намечено на декабрь 2018 года.