Российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов, просит выдать Франция
Россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, просят выдать им уже три страны — к России и США 27 июня добавилась Франция. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на РИА «Новости».
Как сообщил изданию адвокат Тимофей Мусатов, Франция объявила в розыск Винника по обвинению в отмывании денег и потребовала его выдачи из Греции.
«Пока не будет рассмотрен запрос Франции, Александр Винник останется в Греции. После этого французский запрос вступит в конфликт с американским и российским. Процедура будет длительной. Скорее всего, будут так же первая инстанция и верховный суд. Я не исключаю, что какие-либо еще страны присоединятся к этому делу, как я и предполагал год назад», – пояснил Мусатов.
Справка:
Александра Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Греки никак не могут решить, кому выдать хакера — России или США. В Америке Винника обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию.
В России хакера заочно арестовали по делу о мошенничестве 11 августа 2017-го. Видимо, Винник пытается всеми силами добиться выдачи именно в Россию. Ранее Верховный суд Греции постановил, что передавать злоумышленника надо американцам. Окончательное решение остается за министерством юстиции Греции. Пока Винник остается в тюрьме в Афинах.