Российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов, просит выдать Франция

Россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, просят выдать им уже три страны — к России и США 27 июня добавилась Франция. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на РИА «Новости».

Как сообщил изданию адвокат Тимофей Мусатов, Франция объявила в розыск Винника по обвинению в отмывании денег и потребовала его выдачи из Греции.

«Пока не будет рассмотрен запрос Франции, Александр Винник останется в Греции. После этого французский запрос вступит в конфликт с американским и российским. Процедура будет длительной. Скорее всего, будут так же первая инстанция и верховный суд. Я не исключаю, что какие-либо еще страны присоединятся к этому делу, как я и предполагал год назад», – пояснил Мусатов.