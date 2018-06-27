ООН просят защитить от России свободу Интернета во всём мире
Правозащитники из британской организации Article19 на сессии Совета по правам человека ООН зачитали доклад об опасности, которую несёт Россия для интернет-пользователей. Они отмечают, что в перспективе от российского правительства скрыться в Сети не удастся нигде.
«Россия создает механизм, который, будучи в полной мере реализованным, не только чрезвычайно ограничит свободное распространение информации в интернете, но потенциально предоставит российским властям доступ к данным личных коммуникаций любого человека в любой точке мира», – приводит выдержки из доклада Article19 «Коммерсантъ» 27 июня.
Датой наступления на онлайн-свободу правозащитники называют 2012 год. Тогда в России создали чёрный список веб-сайтов, попасть в который со временем всё легче, поскольку государство постепенно расширяет перечень оснований для блокировки. России предъявили и преследование пользователей за лайки и репосты, и так называемый закон Яровой. Благодаря ему, отмечают правозащитники, был заблокирован Telegram.
Гонения на мессенджер Павла Дурова авторы доклада считают наиболее ярким проявлением позиции страны, которая всё настойчивее пытается контролировать пользователей в Сети. Кроме того, на сессии в Женеве рассказали о предстоящих изменениях в законодательстве, которые ещё больше ограничат свободу Интернета. Так, правозащитники считают, что если дополнить требование к «публичным сетям» удалять недостоверную информацию, идентифицировать юзеров по номеру мобильного телефона и законопроект об исполнении санкций, то это будет означать потенциальную опасность «для нас всех».
Article19 призвали ООН внимательно изучить тревожное вторжение и публично оспорить действия России, чтобы «защитить фундаментальные права на свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни как онлайн, так и офлайн». Под документом поставили подписи представители 52 международных и российских организаций.
Юристы Telegram продолжает оспаривать запрет мессенджера в России. В Страсбург направлена уже вторая жалоба, теперь – на саму блокировку.