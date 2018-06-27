Трамп рассказал, что встретится с Путиным после саммита НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с Владимиром Путиным в Хельсинки. Как сообщает 27 июня Bloomberg, американский лидер уточнил, что переговоры могут состояться после саммита НАТО 11-12 июля в Брюсселе.

Трамп рассказал, что собирается обсудить с президентом России ситуацию в Сирии и на Украине. Напомним, ранее сегодня Путин встретился с советником главы США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Кремле. После этого помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что время и место переговоров Трампа и Путина согласованы, но будут объявлены только завтра, 28 июня. По его словам, темами встречи станут «стратегическая стабильность, борьба с международным терроризмом, региональная проблематика, которая включает все известные конфликтные ситуации, и общее выправление двусторонних отношений». Болтон уточнил, что два президента собираются обсудить возможное вмешательство России в американские выборы и возвращение ее в G7.