Жители Парнаса проигрывают войну с мусором

Борьба с несанкционированной свалкой в промзоне Выборгского района продолжается больше месяца. Гора мусора пережила пожар, прибавила в размерах и продолжает ждать уборки.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, 27 июня автомобили в 5-м Верхнем переулке продолжают лавировать между грудами хлама. Жаловаться на мусор, постепенно захватывающий проезжую часть, местные жители начали ещё месяцем ранее. Уже тогда они успели подловить машину, незаконно захламляющую территорию. Сейчас вычислили и примерный маршрут, приметив среди досок, мешков, старой одежды, ламп и прочего, к примеру, документы и план эвакуации с 6-го этажа бизнес-центра «Зеленина, 24».

Мусор стал накапливаться ещё в апреле, но за последние три недели свалка начала разрастаться буквально на глазах. Реакции на это, по словам жителей, от властей не последовало, и прибраться никто не приехал. Зато приезжали пожарные – тушить вспыхнувший строительный хлам. В администрации Выборгского района сообщали, что хлам ждёт итогов конкурса на выбор подрядчика. Кто в результате всё-таки очистит дорогу и обочину, пока не ясно.