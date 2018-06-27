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Чемпионат мира по футболу 2018
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27.06.2018 21:55

«Не надо немцам в июне соваться в Россию». Соцсети провожают Германию с Чемпионата Мира

Южная Корея помогла чемпионам мира, сборной Германии, найти путь прочь с российского мундиаля. «Фонтанка» заглянула в соцсети.
«Не надо немцам в июне соваться в Россию». Соцсети провожают Германию с Чемпионата Мира
фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сборная Германии повторила тенденцию последних чемпионатов мира – победители не выходят из группы на следующем мундиале. Так было с Францией в 2002-м году, с Италией – в 2010, с Испанией – в 2014. Теперь то же самое произошло с немцами. Но то, как они это сделали, удивило всех. Германия проиграла в решающем матче Южной Корее – команде, которая уже ранее лишилась шансов на выход в плей-офф.

Футбольный рунет бурлит сарказмом. Одни блогеры в провале Германии увидели проделки президента России :«О, Путин, какой ещё сюрприз ты приготовил на этом #ЧМ2018?».

«Все познаётся в сравнении. Лам, Швайнштайгер и Клозе. Минус игрок в каждой линии и до свидания. А Нойер по-прежнему лучший вратарь в мире? Ну-ну. #чм2018 #Германия #досвидания», – иронично заметил комментатор Георгий Черданцев.

Эксклюзивными кадрами делятся из ВИП-ложи, где сидел бывший канцлер Германии (1998 – 2005) с супругой Ким Со Ён – она родом из Южной Кореи. Настоящая семейная драма.

Автор Sports.ru Виталий Суворов по достоинству оценил успех немотивированной Южной Кореи, которая сама уже давно потеряла шансы на выход в плей-офф, а теперь оставила без них и Германию: «Величайшая бессмысленная победа в истории!».

Футбольный комментатор Василий Уткин, отлученный от Первого канала, нашел причину неудачи немецкой команды: «Кажется, Германия готова сделать все, чтобы не попадать на Бразилию, даже вообще не выходить в плей-офф» 

Блогер Егор Холмогоров проводит исторические параллели : «Не надо немцам в июне соваться в Россию».

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, автор знаменитой фразы, сказанной им 4 июля 1990 года после проигрыша немцам в полуфинале чемпионата мира («Футбол — это простая игра. 22 человека катают мяч 90 минут, а в конце концов выигрывают всегда немцы»), 27 июля 2018 был вынужден переделать ее : «Футбол — простая игра. 22 человека гоняются за мячом на протяжении 90 минут, а Германия больше не побеждает. Предыдущая версия отправляется в историю».

В телеграм-канале Elkin Cartoons в победе Южной Кореи над Германией разглядели глобальные тенденции: «Раньше у меня стиральная машина была Bosch, а теперь Samsung. Так что ничего неожиданного».

Еще один футбольный комментатор Тимур Журавель предложил насладиться мгновением «Просто запомните этот момент! Германия вылетела с ЧМ раньше России!)». И с ним сложно не согласиться, ведь Россия впервые за 32 гола вышла в плей-офф чемпионата мира, несмотря на поражение от Уругвая в последнем туре группового этапа.

Известный хоккейный обозреватель Павел Лысенков увидел в поражении Германии пример того, как российские чиновники держат свои обещания : «Всего три года назад РФС под руководством Мутко подписал соглашение с Немецким футбольным союзом и Adidas о развитии российского футбола. Обещали, что результаты будут «даже лучше, чем у Германии». Надо отдать должное — обещание сдержали».

Но главный приз за лучший комментарий по случаю исторической неудачи Германии отправляется бразильскому подразделению телеканала FOX. Но хорошо смеется тот, кто доходит хотя бы до четверьфинала.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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