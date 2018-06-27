«Не надо немцам в июне соваться в Россию». Соцсети провожают Германию с Чемпионата Мира

Южная Корея помогла чемпионам мира, сборной Германии, найти путь прочь с российского мундиаля. «Фонтанка» заглянула в соцсети.

Сборная Германии повторила тенденцию последних чемпионатов мира – победители не выходят из группы на следующем мундиале. Так было с Францией в 2002-м году, с Италией – в 2010, с Испанией – в 2014. Теперь то же самое произошло с немцами. Но то, как они это сделали, удивило всех. Германия проиграла в решающем матче Южной Корее – команде, которая уже ранее лишилась шансов на выход в плей-офф.

Футбольный рунет бурлит сарказмом. Одни блогеры в провале Германии увидели проделки президента России :«О, Путин, какой ещё сюрприз ты приготовил на этом #ЧМ2018?».

«Все познаётся в сравнении. Лам, Швайнштайгер и Клозе. Минус игрок в каждой линии и до свидания. А Нойер по-прежнему лучший вратарь в мире? Ну-ну. #чм2018 #Германия #досвидания», – иронично заметил комментатор Георгий Черданцев.

Все познаётся в сравнении. Лам, Швайнштайгер и Клозе. Минус игрок в каждой линии и до свидания. А Нойер по-прежнему лучший вратарь в мире? Ну-ну. #чм2018 #Германия #досвидания — Георгий Черданцев (@cherdantsev) June 27, 2018

Эксклюзивными кадрами делятся из ВИП-ложи, где сидел бывший канцлер Германии (1998 – 2005) с супругой Ким Со Ён – она родом из Южной Кореи. Настоящая семейная драма.

Эмоции Герхарда Шредера и его невесты-кореянки во время драматического матча Германии против Южной Кореи на «Казань Арене». pic.twitter.com/JFzNDkm52d — БИЗНЕС Online (@Businessgazeta) June 27, 2018

Автор Sports.ru Виталий Суворов по достоинству оценил успех немотивированной Южной Кореи, которая сама уже давно потеряла шансы на выход в плей-офф, а теперь оставила без них и Германию: «Величайшая бессмысленная победа в истории!».

Футбольный комментатор Василий Уткин, отлученный от Первого канала, нашел причину неудачи немецкой команды: «Кажется, Германия готова сделать все, чтобы не попадать на Бразилию, даже вообще не выходить в плей-офф»

Блогер Егор Холмогоров проводит исторические параллели : «Не надо немцам в июне соваться в Россию».

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, автор знаменитой фразы, сказанной им 4 июля 1990 года после проигрыша немцам в полуфинале чемпионата мира («Футбол — это простая игра. 22 человека катают мяч 90 минут, а в конце концов выигрывают всегда немцы»), 27 июля 2018 был вынужден переделать ее : «Футбол — простая игра. 22 человека гоняются за мячом на протяжении 90 минут, а Германия больше не побеждает. Предыдущая версия отправляется в историю».

В телеграм-канале Elkin Cartoons в победе Южной Кореи над Германией разглядели глобальные тенденции: «Раньше у меня стиральная машина была Bosch, а теперь Samsung. Так что ничего неожиданного».

Еще один футбольный комментатор Тимур Журавель предложил насладиться мгновением «Просто запомните этот момент! Германия вылетела с ЧМ раньше России!)». И с ним сложно не согласиться, ведь Россия впервые за 32 гола вышла в плей-офф чемпионата мира, несмотря на поражение от Уругвая в последнем туре группового этапа.

Известный хоккейный обозреватель Павел Лысенков увидел в поражении Германии пример того, как российские чиновники держат свои обещания : «Всего три года назад РФС под руководством Мутко подписал соглашение с Немецким футбольным союзом и Adidas о развитии российского футбола. Обещали, что результаты будут «даже лучше, чем у Германии». Надо отдать должное — обещание сдержали».

Но главный приз за лучший комментарий по случаю исторической неудачи Германии отправляется бразильскому подразделению телеканала FOX. Но хорошо смеется тот, кто доходит хотя бы до четверьфинала.

AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) June 27, 2018

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»