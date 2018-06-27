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27.06.2018 21:31

«Партия не может превращаться в балаган мнений своих членов»: из «Единой России» увольняют за критику пенсионной реформы

Секретарь ярославского регионального отделения «Единой России» Михаил Боровицкий отправлен в отставку со своего поста за критику пенсионной реформы. Об этом 27 июня сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По даным издания, решение было принято президиумом генсовета партии. Высшие чины «Единой России» решили, что Боровицкий нарушил «внутрипартийные решения о выработке консолидированной позиции партии». Секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак заявил, что «партия не может превращаться в балаган публичных мнений своих членов, тем более партийных руководителей». Позицию по любому вопросу сначала надо обсудить внутри партии, потом с гражданами и только потом публично ее высказывать в качестве «консолидированной позиции партии». 

Отметим, 26 июня областная дума Ярославля приняла постановление, в котором обратила внимание на то, что решение о повышении пенсионного возраста было неожиданным и вызвало серьезный резонанс. Ярославские законодатели посчитали, что инициативу нужно обсудить в обществе, а также провести ее экспертную оценку. Наконец, порекомендовали депутаты в обращении, которое направили в Госдуму, и провести с гражданами серьезную «разъяснительную работу» по поводу пенсионной реформы. 

Очевидно, такие советы федеральным депутатам не нужны. Турчак ранее уже говорил, что противоречий между членами «Единой России» по поводу таких важных вопросов, как пенсионная реформа, быть не должно.

Справка:

Напомним, о реформе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 14 июня. Пенсионный возраст мужчин с 2019 года собираются повысить до 65 лет, женщин — до 63. Протестную петицию в Интернете подписали более двух миллионов человек, в некоторых городах пройдут митинги против реформы.


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