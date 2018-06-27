Сенат Польши разрешил обвинять страну в холокосте

В Польше больше не будут сажать в тюрьму за обвинения страны и её граждан в преступлениях холокоста. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий считает, что спорный закон уже сыграл свою роль.

Как сообщает польское издание Onet, 27 июня за поправки к закону об Институте национальной памяти проголосовали в Верхней палате парламента. За то, чтобы исключить положения об уголовной ответственности за публичное обвинение в адрес польского народа в причастности к холокосту и пособничестве нацистам, высказались 76 сенаторов, один был против и ещё один воздержался. Ранее эти поправки в экстренном порядке одобрили в сейме – нижней палате парламента.

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отметил, что противоречивые положения закона оказали положительное влияние и привлекли внимание к польскому рассказу о Второй мировой войне. В то же время он признал, что Польша «должна сделать два шага в сторону», а поправки положительно скажутся на отношениях страны с США и Израилем. При этом он подчеркнул, что изменения не коснутся запрета на бандеровскую идеологию. После утверждения Сенатом изменения в закон направят на подпись президенту.

Так называемый «закон о холокосте» вступил в силу 1 марта 2018 года. За распространение идей о вине польского народа или государства в преступлениях Третьего рейха предполагалось до трех лет лишения свободы. Вместе с такими формулировками, как «польские лагеря смерти», под запрет попала пропаганда бандеровской идеологии и отрицание геноцида на Волыни.