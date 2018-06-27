Сборная Германии подтвердила "проклятие Кубка конфедераций"

Сборная Германии, покидающая российский мундиаль после проигрыша сборной Южной Кореи 27 июня со счетом 0:2, стала очередной жертвой "проклятия Кубка конфедераций". Еще ни разу сборная после победы на Кубке конфедераций не смогла стать чемпионом мира.

В 1997 году титул выиграла Бразилия, а год спустя уступила в финале ЧМ-1998 Франции (0:3). Победитель Кубка конфедераций – 1999 Мексика вылетела в 1/8 финала ЧМ-2002 от США (0:2), а Франция, выигравшая турнир в 2001 году (раньше Кубок конфедераций разыгрывался раз в два года), через год даже не вышла из группы.

В 2003 году Кубок конфедераций снова выиграла Франция, которая проиграла в финале ЧМ-2006 Италии в серии пенальти. Бразилия завоевала трофей в 2005 году, а на чемпионате мира уступила в четвертьфинале как раз Франции (0:1).

В 2009 и 2013 годах Кубок конфедераций также выигрывала Бразилия, которая затем на чемпионате мира проиграла Голландии в четвертьфинале (1:2) и Германии в полуфинале (1:7) соответственно.

Наконец, Кубок конфедераций – 2017 выиграла сборная Германии, которая на ЧМ-2018 не вышла из группы.

Кубок конфедераций – "репетиционный" турнир, разыгрываемый за год до начала финала Кубка мира по футболу. На него приглашаются сборные – победители первенств континентов, страна – хозяйка мундиаля и команда действующих чемпионов мира.