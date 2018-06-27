«Фонтанка» за 60 секунд — 27 июня

Мурино и «Новая Охта» – это новые Блефуску и Лилипутия. Только тут спор не про тупое и острое, а про асфальт и бетонный забор. Их разделила дорога.

Только 6 из 33,5 тысячи выпускников Петербурга в этом году (в основной волне) сдали сразу два ЕГЭ на заветные 100 баллов. Мы их нашли и выяснили, чего это стоило родителям. От 16 до 96 тысяч рублей. Но если не учились до 11-го класса на 4 и 5 – не поможет.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров снова рассказал о том, как дружно ему живется с губернатором Георгием Полтавченко.

А Матильда впервые написала про развод со Шнуровым. Дала девочкам и мальчикам дельный совет.

Диего Марадона так болел за игру сборной Аргентины, что угодил в больницу. Все гримасы Микеланджело от футбола в одной публикации.

Но болела у него шея, а не то, что все подумали.

Самокат возомнил себя мотоциклом. Легковушки уложили обоих.

В Петербург на выходные вернется лето. Наше, питерское, с холодом и грозой. А то мы уж соскучились.