Возле Южной ТЭЦ лоси искали припаркованную машину

Три молодых лося вышли к Южной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Колпинском районе Петербурга. Лесные гости умилили своей трогательностью, но надолго задерживаться не стали.

Как сообщили «Фонтанке» в «Территориальной генерирующей компании № 1» (ТГК-1), сохатых на Софийской, 96, заметили 27 июня во второй половине дня. Три ещё безрогих лосёнка бродили по автомобильной стоянке, тыкаясь в припаркованные машины. Кормить заблудших зверей не стали, и территории Южной ТЭЦ они предпочли прохладу ближайших деревьев.

Наблюдавшие за трогательными гостями сотрудники ТЭЦ было попробовали сообщить о потеряшках в соответствующие службы, но, передохнув полчаса, лосята ушли восвояси.

О подобных визитах в начале месяца предупреждали в Смольном. Однако призывы к бдительности касались скорее водителей, для которых неожиданная встреча с сохатым чревата аварией или штрафом. Гулять по дорогам Петербурга и области молодые лоси будут как минимум до конца июня.