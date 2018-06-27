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27.06.2018 19:10

Горшков возглавил «Зенит»-2, Зырянов - "Зенит"-м

Официальный сайт сине-бело-голубых 27 июня сообщает о кадровых изменениях в клубе.

Александр Горшков в новом сезоне станет главным тренером «Зенита»-2, выступающего в первенстве ФНЛ. Его помощниками станут Андрей Михайлов, Виктор Кулаков и Владимир Цыткин. В прошлом сезоне Горшков тренировал «Зенит»-м, под его руководством команда заняла шестое место в первенстве молодежных составов.

Первый матч в рамках ФНЛ «Зенит»-2 проведет 17 июля против футбольного клуба «Тамбов» на своем поле.

Тренерский штаб молодежного состава вместе с Константином Зыряновым пополнят Анвер Конеев, Юрий Окрошидзе и Константин Лобов.

Зырянов завершил игровую карьеру в декабре 2017-го и в течение полугода возглавлял «Зенит»-2. За время работы тренером он одержал шесть побед в 13 играх первенства ФНЛ, сумев помочь команде сохранить место в лиге на следующий сезон.


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