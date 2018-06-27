Аудиторы предъявили муниципалам Деда мороза

Контрольно-счетная палата отчиталась о рекордных нарушениях в МО “Смольнинское”. Муниципалы считают это новым витком войны горпарламента с чиновниками Смольного.

В течение почти полугода аудитор Юрий Шутов и его подчиненные проверяли муниципальное образование «Смольнинское». Искать нарушения именно в этом округе Контрольно-счетную палату направили петербургские депутаты в пик конфликта бывшей главы района, депутата Марии Щербаковой и ее преемника Андрея Хлуткова. Теперь проверяющие выяснили – муниципалы нарушили закон почти на 100 млн рублей. В самом «Смольнинском» считают, что аудиторы ошиблись, и собираются идти в суд.

В середине мая спикер петербургского парламента во время доклада главы комитета по территориальному развитию Игоря Князева тряс газетой «Петербургский дневник» с интервью главы МО «Смольнинское» Григория Ранкова. Полоса издания, выходящего на деньги петербургского правительства, была исписана замечаниями внимательного читателя.

«Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, ничего личного. Вот о чем мы говорим? Где вы видите работу с муниципальными образованиями, когда такого комитета нет? Вот Нина Шубина когда-то таким комитетом руководила, без интриг и подстав, золотое время было… Мы установили 21 апреля день местного самоуправления. Фотография Ранкова, МО «Смольнинское» (показывает на газету – прим.ред.). Четыре уголовных дела ОБЭП возбудил. И это лучший муниципалитет? И еще мой комментарий туда поставили. У человека четыре уголовных дела, а он с костюмом наперевес», – возмущался глава парламента, видимо, забыв, что Князев к газете «Петербургский дневник» отношения не имеет.

В МО «Смольнинское» помимо прочего еще и удивились информации о четырех уголовных делах: к тому моменту была завершена проверка муниципалитета Контрольно-счетной палатой, однако о найденных нарушениях не знали ни сами муниципалы, ни тем более правоохранительные органы, которые по правилам получают отчеты работы аудиторов самыми последними.

Спустя месяц в КСП все же решили пояснить, о каких нарушениях идет речь. В понедельник, 25 июня, в СМИ распространили пресс-релиз: проверка выявила 520 нарушений на 95 млн рублей, нарушения повлекли потери местного бюджета в общей сумме 28,5 млн рублей.

В укор «Смольнинскому» ставили, например, то, что администрация оплатила услуги по приобретению билетов на концерты «по завышенным ценам через посредника — автономную некоммерческую организацию "Дом культуры "Прогресс"». Или то, что местная управа оплатила экскурсионный тур в Казань с посещением Театра оперы и балета, контактного зоопарка, Парка бабочек и концерта "Фестиваль балкано-российской дружбы! Эмир Кустурица и Горан Брегович на одной сцене" в рамках муниципальной программы "Участие в профилактике терроризма и экстремизма». Также, по мнению аудиторов, нарушением закона стало участие главы администрации в этом туре. Не понравилось КСП то, что отдельные депутаты и муниципальные чиновники съездили и в Кижи вместе с муниципальной экскурсией, и в Великий Устюг к Деду Морозу.

В «Смольнинском» в ответ развели руками: Дом культуры арендовал малый зал Филармонии и организовал там мероприятие, у кого ж тогда еще покупать билеты? И разве это дорого для такого уровня мероприятия, 1000 рублей за билет? Что касается поездки в Казань, Великий Устюг и Кижи, то местные чиновники в них действительно были, но оплатили себе билеты самостоятельно, о чем документы КСП были предоставлены. Если говорить про программу об экстремизме, то тут аудиторы, скорей всего, не досмотрели ее название: «Это была поездка для победителей конкурса по толерантности, а сама программа была единой – и по профилактике терроризма, и по поддержанию толерантности».

Предъявили «Смольнинскому» недобросовестное отношение к продаже автомобиля: в 2016 году администрация продала муниципальное имущество Mitsubishi Pajero Sport 2008 года выпуска по заниженной цене, так как на аукцион предоставили документацию, которая содержала недостоверные сведения.

«Сумму мы не с потолка взяли, когда автомобиль продавали. Есть процедура – сначала проводится экспертиза. Ее провела сторонняя компания, которая и определила стоимость для продажи. Автомобиль продали за 300 тысяч примерно», – рассказал глава МО Григорий Ранков.

Также он счел странными претензии со стороны аудиторов в связи с покупкой мобильных телефонов. Нецелой назвали в КСП трату 421,3 тыс. рублей (2016 год – в общей сумме 363,3 тыс. рублей, 2017 год – в сумме 58 тыс. рублей) – на приобретение для депутатов 18 смартфонов Samsung Galaxy A3 (2016) DS (стоимостью 19,5 тыс. рублей каждый) и Samsung Galaxy A5 (стоимостью 22 тыс. рублей) и оплату мобильной связи. В отчете отдельно подчеркнули: одному депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, предоставлены в пользование аж два смартфона.

«Во-первых, все телефоны – на балансе муниципалитета. Во-вторых, мы живем в то время, когда правительство и другие ветви власти переходят на электронный документооборот. Чтобы депутат мог исполнять свои обязанности, он должен иметь доступ в Интернет и быть постоянно на связи. Что же касается того нарушения, что одному депутату досталось два смартфона: да, один из депутатов отказался, а второй попросил его смартфон. Разве это нарушение?», – удивляется Ранков.

В числе прочего аудиторы решили проверить, как распространяется муниципальная газета округа. В отчете указано, что местный бюджет потерял деньги из-за оплаты в 2016, 2017 годы «фактически не оказанных услуг по выпуску и распространению издания». «Дело в том, что контракт по газете предполагал, что подрядчики привозят тираж к нам на Суворовский. А дальше мы газеты распространяем сами, согласно внутреннему перечню по социальным учреждениям. Аудиторы проверяли наличие газеты следующим образом: звонили в поликлинику главврачу и спрашивали. А он не обязан помнить, была ли с утра газета у него на стойке или нет».

Еще одна претензия со стороны КСП – бронь отеля для служебной командировки на сайте booking.com была сделана еще до того, как был заключен соответствующий контракт. Или, например, всматривались аудиторы в кусты сирени, которые заказывали муниципалы весной: по мнению проверяющих, качество растений не соответствовало документации.

Среди недочетов, найденных аудиторами, есть и смешные: например, якобы, «Смольнинское» вместе со своим подведомственным учреждением «Зеленый слон» при закупке абонементов в спортзал и бассейн потребовали от подрядчика лицензию на вещание телеканала и свидетельство о регистрации СМИ. «Ну какое СМИ в бассейне, ну это же смешно», – говорит глава муниципалитета. Ошибкой он назвал и претензию КСП о том, что муниципалитет заключил контракт 2 января 2016 года на благоустройство со сроком исполнения до 29 декабря 2015 года: «Нам бы такой контракт нигде не пропустили, здесь, скорей всего, опечатка».

Что касается составления сметы при проведении конкурсов, то по утверждению главы МО, администрация пользуется программой «сметный калькулятор»: «Сколько стоит тот или иной закупаемый предмет определяет эта программа, а не мы. Иногда это даже в минус для нас, потому что программа считает по минимуму, а дешевые изделия, например, смеситель, быстро ломаются. Также мы производим мониторинг цен».

Увидели аудиторы признаки сговора на муниципальных закупках: в конкурсах на работы по благоустройству принимали участие и побеждали организации, имеющие связанные между собой контакты. А для обоснования начальной цены контракта в нескольких случаях использовали информацию фирмы, где некоторое время директором и учредителем был бывший сотрудник администрации муниципалитета. «В антимонопольную службу жалоб не было, а бывший сотрудник не значит прокаженный», – рассудил Ранков.

В целом глава «Смольнинского» оценил работу аудиторов как «необъективную», «зависимую» и «неэффективную». Письмо с такими характеристиками было отправлено им 25 июня главе Контрольно-счетной палаты: отчет о проверке он в этот день так и не увидел, его привезли уже после того, как разослали пресс-релиз. «Что происходит мне понятно – они ведут информационную войну. Хотя надо сказать, что проверку проводили они достаточно странно: то пытались у меня выяснить на муниципальном празднике пони детей катает, или конь, и почему, если это пони, то он такой большой, то по кустам считали бабушек, которые скандинавской ходьбой занимаются. Пока работали, испортили камеру в муниципалитете, да еще и потратили десятки метров туалетной бумаги, а в приемной многих депутатов, кстати, ее не хватает».

Как утверждает муниципал, он и его коллеги проверили каждую строчку и написали ответ в КСП на 500 страницах. Теперь же раздумывают над тем, чтобы обращаться в суд и оспаривать заключения аудиторов.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»