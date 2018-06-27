Южная Корея выбила чемпионов мира с мундиаля

Сборная Южной Кореи лишила шансов действующих чемпионов мира по футболу защитить свой титул на российском мундиале.

Сборная Германии уступила корейской команде со счетом 0:2. Голы в добавленное время провели корейские игроки Ким Ен Гвон и Сон Хын Мин.

Сборная ФРГ с тремя очками по итогам группового этапа турнира покидает мундиаль. В плей-офф из группы F вышли сборные Швеции и Мексики.

Это главная сенсация нынешнего мундиаля. Немцы, оказавшиеся на последнем месте в своей группе, никогда за всю историю участия в чемпионатах мира по футболу не выбывали из турнира на этой стадии.