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27.06.2018 18:50

Больше спорта: Audi показала обновлённые седан и универсал A4

Audi представила обновлённые седан A4 и универсал A4 Avant – 2019 модельного года. Их продажи начнутся в третьем квартале 2018 года, сообщают СМИ.

У A4 изменились бамперы: воздухозаборники и U-элемент «под алюминий» новые. Трапециевидные патрубки выпускной системы тоже стали другими. Теперь можно выбрать колёсные диски обновлённого дизайна, диаметром от 16 до 19 дюймов.

Пакет S line competition – дополнение к обычному S line – включает светодиодные фары в базе, спортивную подвеску, красные тормозные суппорты, 19-дюймовые диски Audi Sport, новый оттенок – синий Turbo Blue, задний спойлер от «заряженной» RS-версии, а также спортивные сиденья с частичной отделкой кожей, трёхспицевое рулевое колесо и карбоновые вставки в салоне.

Больше спорта: Audi показала обновлённые седан и универсал A4

Нынешние Audi A4 и A4 Avant предлагаются в России с бензиновыми наддувными моторами рабочим объёмом 1,4 и 2,0 литра мощностью 150 и 249 л.с. соответственно, а также с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 190 л.с. Цены на седан начинаются от 1 970 000 рублей, на универсал — от 2 160 000 рублей.

 


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«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
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31.05.2018 17:19
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