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Туризм
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27.06.2018 18:43

Власти Крыма: Турпоток вырос на четверть

Число отдохнувших в Крыму с начала года составило 1,642 млн человек, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым 27 июня. В сравнении с прошлым годом турпоток вырос на 24,7%.

«В Крыму отдохнули с начала года и по состоянию на 22 июня 1 миллион 642, 1 тысячи туристов. Это на 24,7% выше аналогичного уровня прошлого года», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что 10% от всего турпотока составили туристы с Украины.

По данным министерства, с 16 мая по 21 июня по Крымскому мосту приехали 2,5 тыс. туристов.

«Всего в курортный сезон 2018 года работают 550 коллективных средств размещения, в том числе 67 объектов, предназначенных для отдыха и оздоровления детей. Средняя загрузка средств размещения составляет более 60%, однако уже многие крупные отели загружены на 100% до сентября», — отмечает ведомство.

Крымский мост открыл Владимир Путин 15 мая, проехав по нему на КамАЗе.

Справка:

Строительство самого длинного в Европе транспортного перехода через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Его вела одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж» («СГМ»), принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта составила 222,5 миллиарда рублей, а с учётом затрат заказчика – почти 228 миллиарда рублей. Стоимость строительства автомобильной части моста через Керченский пролив, согласно акту приёмки, составила 96,9 миллиарда рублей. По условиям контракта, автомобильное движение по мосту должны были открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года. Однако после визита на стройплощадку президента России Владимира Путина было принято решение запустить автомобильную часть моста досрочно. Грузовики, как ожидается, поедут по Крымскому мосту в октябре.


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Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев награжден орденом Александра Невского. Награду руководителю ведущей авиакомпании России вручил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на торжественной церемонии, которая состоялась 27 июня в Екатерининском зале Кремля
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:18
Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100
Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
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26.06.2018 12:00
«Россия» взыщет с деструктивного пассажира средства за задержку рейса
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