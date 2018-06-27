Власти Крыма: Турпоток вырос на четверть
Число отдохнувших в Крыму с начала года составило 1,642 млн человек, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым 27 июня. В сравнении с прошлым годом турпоток вырос на 24,7%.
«В Крыму отдохнули с начала года и по состоянию на 22 июня 1 миллион 642, 1 тысячи туристов. Это на 24,7% выше аналогичного уровня прошлого года», — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что 10% от всего турпотока составили туристы с Украины.
По данным министерства, с 16 мая по 21 июня по Крымскому мосту приехали 2,5 тыс. туристов.
«Всего в курортный сезон 2018 года работают 550 коллективных средств размещения, в том числе 67 объектов, предназначенных для отдыха и оздоровления детей. Средняя загрузка средств размещения составляет более 60%, однако уже многие крупные отели загружены на 100% до сентября», — отмечает ведомство.
Крымский мост открыл Владимир Путин 15 мая, проехав по нему на КамАЗе.
Справка:
Строительство самого длинного в Европе транспортного перехода через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Его вела одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж» («СГМ»), принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта составила 222,5 миллиарда рублей, а с учётом затрат заказчика – почти 228 миллиарда рублей. Стоимость строительства автомобильной части моста через Керченский пролив, согласно акту приёмки, составила 96,9 миллиарда рублей. По условиям контракта, автомобильное движение по мосту должны были открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года. Однако после визита на стройплощадку президента России Владимира Путина было принято решение запустить автомобильную часть моста досрочно. Грузовики, как ожидается, поедут по Крымскому мосту в октябре.