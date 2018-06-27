Приставы рассказали, как выбили 1,5 миллиона рублей у должников-автомобилистов

Всего за один день судебные приставы мобильной группы «Поток» выявили на дорогах Санкт-Петербурга 128 автомобилей, принадлежащих должникам. Им удалось взыскать на месте 1 миллион 430 тысяч рублей. Об этом 27 июня сообщает отдел по взаимодействию со СМИ городского УФССП.

Несколько экипажей с судебными приставами дежурили в разных точках города. Аппаратно-программные комплексы, считывающие номера машин, сработали 128 раз. Автомобилистов останавливали и предлагали им либо погасить долг, либо предоставить транспортное средство для составления акта описи и ареста.

Те, кто мог рассчитаться на месте, делали это и ехали дальше. Например, 47-летняя дама выплатила 120 тысяч рублей – долг по двум исполнительным производствам в пользу налоговой службы. Те же, у кого нужной суммы не нашлось, становились пешеходами. Так, хозяин «Форда Фокуса» не справился с кредитными обязательствами перед банком в размере 3 миллионов рублей. За счёт продажи его машины будет покрыта часть этой суммы.

Напомним, за последние дни приставы рассказали несколько кинематографичных историй про изъятие машин у должников. 39-летний житель Кронштадта не платил алименты трём своим детям от трёх разных женщин, причём ездил на машине одной из них, весьма приметной. По машине его и вычислили. И поймали в детской поликлинике, куда он привёз ребёнка своей четвёртой женщины.

Другой петербуржец, бывший моряк, не выплачивал содержание двум дочерям и скрывался от приставов, «заметая следы». Его «Шкоду» арестовали, но приставам пришлось организовать погоню и выдержать публичные оскорбления. Теперь нерадивому отцу грозит уголовное преследование.

А автолюбительница на «Порше Панамере» и вовсе закатила скандал, когда её машину задержали за неуплату транспортного налога – в размере всего-то 50 тысяч рублей. Она вызвала на место своего супруга и пообещала, что к нему присоединятся «более серьёзные структуры». Но муж рассудил по-другому.

В случае небольшой суммы задолженности водители обычно стараются рассчитаться на месте, отмечают в УФССП.