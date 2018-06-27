Россиян учат готовить из объедков

Инструкцию по приготовлению блюд из пищевых отходов опубликовало информационное агентство ТАСС в среду, 27 июня. В качестве эксперта выбрана гастрономический обозреватель Елена Чекалова, раскритикованная после аналогичной попытки на Первом канале. Пользователи подозревают, что их планомерно учат жить в бедной старости.

Как следует из материала, европейский опыт подсказывает, что готовить из объедков можно, но для России правильная переработка пищевых отходов еще нова. Чекалова вспомнила, что после ее сюжета на первой телекнопке страны о супе из рыбных костей и голов и панцирей съеденных креветок и раков зрители отреагировали негативно: «Эта ненормальная хочет заставить нас есть из помойного ведра!» – вот что я получила в ответ».

В публикации информагентства обозреватель дала конкретные рецепты приготовления яичных маффинов из остатков курицы и апельсиновых булочек из зачерствевших хлебных остатков. Интернет-пользователи и эту попытку перевести на «отходную» диету встретили недружелюбно. На официальной странице ТАСС «ВКонтакте» и группе Top Twitter читатели отметили саму иллюстрацию блюда к тексту, явно приготовленного не из просроченных или заветренных продуктов: «К слову сказать, такие «объедки» мы и сейчас редко вкушаем».

Другой пользователь соглашается:«Если это объедки, то я даже представлять не желаю, что я ем».

Читатели иронично отметили, что их готовят к повышению пенсионного возраста.

«Это нам намекают, что скоро рыться в мусорных баках станет модным и престижным занятием, мы же достойны лучшего!» – комментирует Саратовец607.

Читатель Владимир Зыкунов рассуждает: «Замечательная идея кормить просроченными продуктами бедное население планеты. Кроме того, что продукты сами по себе уже содержат уйму консервантов, а обычные качественные продукты как экопродукты теперь пытаются продавать по самой высокой цене. Сам же бизнес впаривает населению манеру постоянного потребления и красивой картинки».

Агентству предлагают развить тему экономии и подумать над публикацией материала «Почему важно возродить умение стирки в реке».

Как борются с пищевыми отходами в Финляндии, читайте в материале «Фонтанки».