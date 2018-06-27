УЕФА: "Милан" отстранен от еврокубков на два сезона

Арбитражная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) отстранила "Милан" от участия в еврокубках на два сезона за нарушение правил финансового fair play, сообщает 27 июня официальный сайт европейского футбольного союза.

"Это дело было открыто главным следователем ИФКК в связи с нарушением клубом правил УЕФА по лицензированию клубов и финансовому "фэйр-плей", в первую очередь – соблюдения критериев безубыточности",- говорится в сообщении.

"Милан" исключен из следующего турнира УЕФА, в который пробьется по результатам на внутренней арене в течение двух предстоящих сезонов (то есть 2018/19 и 2019/20).

"Милан" может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Полное мотивированное решение будет опубликовано в скором времени на UEFA.com.

Напомним, летом 2017 года в правление "Милана" пришли китайские инвесторы во главе с Ли Юнхуном, однако по ходу прошедшего сезона в СМИ появлялась информация о финансовых проблемах китайского бизнесмена и многомиллионных долгах его структур.