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27.06.2018 17:58

Женщина под Владимиром переехала младенца, ползавшего по дороге

Ни смятых комками машин, ни горы трупов, только один погибший – и всё же это ДТП одно из самых жутких. О нём сообщает 27 июня следственное управление СК по Владимирской области.

Инцидент произошёл накануне, днём 26 июня, в коттеджном посёлке «Ладога». Следователи, немедленно выехавшие на место по вызову, восстановили картину.

Предварительная версия такова. Маленький мальчик, которому 1 июля должен был исполнится 1 год, ползал во дворе коттеджа. Взрослые оставили его без присмотра, и он смог выбраться на дорогу. В это время там ехала на машине 40-летняя жительница посёлка. Она не заметила малыша. От полученных травм ребёнок скончался.

Органы внутренних дел возбудили уголовное дело по факту ДТП, повлекшего по неосторожности смерть ребёнка (часть 3 статьи 264 УК РФ). Следователь СК России решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оставления маленького ребёнка в условиях, представляющих реальную опасность для его жизни и здоровья (статья 125 УК РФ).

«Следствие СК России в целях объективной и полной оценки ситуации и наступивших последствий уже инициировало передачу уголовного дела по ДТП в производство следователя Следственного комитета», – отмечается в сообщении.


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