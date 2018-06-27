Адвокат Родченкова сообщил, что его клиент жив и умирать не собирался

Американский адвокат Григория Родченкова опроверг информацию о том, что его клиент пытался свести счеты с жизнью.

«Российские СМИ сообщили выдуманную новость о том, что Родченков попытался покончить с собой в США. Это ложь. Он здоров, счастлив и продолжает плодотворно работать с антидопинговыми и правоохранительными органами для дальнейшего выявления коррупции в России», — цитирует Джима Уолдена "Газета.ru".

При этом адвокат посетовал на то, что Россия не оставляет попыток дискредитировать Родченкова.

Ложная информация о попытке самоубийства информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) просочилась в российские СМИ благодаря RT. Им «новость» сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. Однако сенсация ничем не подтвердилась, а в агентстве новостей уже извинились перед читателями: «Сожалеем, но больше господину Ионову доверять не будем».