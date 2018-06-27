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Общество
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27.06.2018 17:50

Адвокат Родченкова сообщил, что его клиент жив и умирать не собирался

Американский адвокат Григория Родченкова опроверг информацию о том, что его клиент пытался свести счеты с жизнью.

«Российские СМИ сообщили выдуманную новость о том, что Родченков попытался покончить с собой в США. Это ложь. Он здоров, счастлив и продолжает плодотворно работать с антидопинговыми и правоохранительными органами для дальнейшего выявления коррупции в России», —  цитирует Джима Уолдена "Газета.ru".

При этом адвокат посетовал на то, что Россия не оставляет попыток дискредитировать Родченкова.

Ложная информация о попытке самоубийства информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) просочилась в российские СМИ благодаря RT. Им «новость» сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. Однако сенсация ничем не подтвердилась, а в агентстве новостей уже извинились перед читателями: «Сожалеем, но больше господину Ионову доверять не будем».


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Списать свой долг стало еще проще
В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:00
«Россия» взыщет с деструктивного пассажира средства за задержку рейса
Авиакомпания «Россия» выиграла судебный процесс, результатом которого стало взыскание с авиадебоширки денежной компенсации за задержку рейса, связанную с проявлением деструктивного поведения на борту воздушного судна
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Электросамокат или гироскутер? Что выбрать - рассказывают эксперты КЕЙ
Современный рынок предлагает несколько вариантов электротранспорта. Эксперты магазина КЕЙ сравнили два самых популярных: гироскутер и электросамокат
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Международный аэропорт «Платов» впервые принял широкофюзеляжное воздушное судно Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность) – им стал самолет авиакомпании «Россия»
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