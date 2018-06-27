Финский футбол стал радужным и призвал к этому других

Высшая футбольная лига Финляндии Veikkausliiga совместно с организацией по борьбе за права представителей ЛГБТ анонсировала серию матчей, приуроченых к ЛГБТ-неделе, которая проходит сейчас в Хельсинки. Об этом 26 июня сообщает Yle.

Матчи пройдут под девизом антигомофобии. Капитаны команд в знак солидарности с секс-меньшинствами наденут радужные повязки. «Футбол — для всех, дискриминация не должна быть частью футбола, – заявил директор по коммуникациям финской лиги Пюрю Валтари. – Мы хотим напомнить и сделать вызов другим лигам и видам спорта, чтобы они были смелыми и показали их цвета».

Финская футбольная лига одна из первых подписала «обещание равноправия в спорте» в 2014 году и в последующие годы присоединялась к дискуссиям о гомофобии.

Напомним, что сейчас в Хельсинки проходит недельный фестиваль Pride Week, направленный на поддержку прав сексуальных меньшинств. Завершится он большим парадом 30 июня. В ЛГБТ-неделе, как заявили организаторы, примут участие 70 тыс. человек. К ней также присоединилась городская администрация, Университет Хельсинки, почта и ряд коммерческих компаний.