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27.06.2018 17:42

Через 30 лет в Петербурге построят еще четыре линии метро

 

Генплан Петербурга дополнят картой метрополитена до 2048 года. Новая версия подземки представлена в проекте поправок, заказанном Смольным «Ленметрогипротрансу».

Как следует из опубликованной на сайте госзакупок документации, через тридцать лет в городе построят еще четыре линии метро. Их названия – Адмиралтейско-Охтинская, Кольцевая, Красносельско-Калининская и Сосновский радиус.

Проект поправок в Генплан стоимостью 60 млн рублей выполнит проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс».

По смете Адмиралтейско-Охтинская линия будет включать 12 станций: «Двинская-2», «Площадь Репина», «Театральная-2», «Адмиралтейская-2», «Михайловская», «Чернышевская-2», «Суворовская-2», «Большеохтинская-2», «Проспект Энергетиков», «Индустриальный проспект», «Улица Коммуны» и «Янино».

Сосновский радиус будет иметь три станции – «Сосновка», «Проспект Культуры» и «Бугры».

Кольцевую линию составят 14 станций: «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект – 2», «Большеохтинская-2», «Ладожская-2», «Дальневосточный проспект», «Елизаровская-2», «Фарфоровская», «Международная-2», «Витебский проспект», «Парк Победы – 2», «Броневая-2», «Нарвская-2» и «Двинская-2».

Ещё семь станций должны появиться на строящейся Красносельско-Калининской (коричневой) линии: «Стрельна», «Константиновская», «Петергофское шоссе», «Полюстровский проспект – 1», «Бестужевская», «Пискаревка» и конечная «Ручьи». Существующую Невско-Василеостровскую линию (зелёную), кроме недавно открывшихся, рассчитывают продлить ещё на шесть станций, до Осиновой Рощи с промежуточными станциями «Яхтенная», «Зоопарк», «Парашютная», «Академгородок» и «Парголово». А Фрунзенско-Приморскую (фиолетовая) от «Комендатского проспекта» удлинят в северном направлении на три станции: «Шуваловский проспект», «Каменка» и «Коломяжская».

Шесть станций метро, кроме уже строящихся «Горного института» и «Театральной», запланированы на Лахтинско-Правобережной линии (оранжевой). Это «Шкиперская», «Морской фасад», «Новокрестовская-2», «Лахта», «Конная Лахта» и «Юнтолово».

В 2016 году комитет по развитию транспортной инфраструктуры представил схему развития метрополитена. В ней отсутствуют некоторые станции, которые по нынешнему контракту будут включены в Генплан. В частности, это «Парголово», «Осиновая Роща», «Сосновка».


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