Для клиентов «Петербургской Недвижимости» снижены ставки по ипотеке

«Петербургская Недвижимость» представляет возможность приобрести квартиру в ипотеку со ставкой всего от 8,9%. Данное предложение разработано совместно со стратегическим партнером компании – банком ВТБ.

Ипотека от 8,9% распространяется на все жилые комплексы комфорт-класса девелопера Setl City, эксклюзивным брокером которых выступает «Петербургская Недвижимость». Ставка от 8,9% действует на весь период кредитования – на срок до 30 лет, минимальный первый взнос - от 10% от стоимости квартиры. Кредит выдается на сумму от 1 млн рублей на объекты, расположенные на территории Санкт-Петербурга, от 500 тыс. рублей – на объекты, расположенные на территории Ленинградской области. Максимальный размер кредита – 60 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться по тел. 33-55555

«Петербургская Недвижимость» – один из лидеров по продажам строящейся недвижимости в Санкт-Петербурге и пригороде Ленинградской области. Компания оказывает все виды услуг по принципу одного окна: подбор и бронирование квартиры, оформление заявки на ипотеку, страхование и регистрация собственности. За 24 года успешной работы квартиры в «Петербургской Недвижимости» приобрели свыше 260 000 семей. Все услуги для клиентов бесплатны.

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Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»