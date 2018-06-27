К выходным в Петербург вернётся привычное лето: мокрое, холодное, ветреное

Установившаяся в Петербурге тёплая и солнечная погода не продержится до выходных. Первый летний месяц закончится похолоданием и грозой, сообщают синоптики.

По данным Северо-Западного гидрометцентра, тепло в Северной столице будет ещё два дня. В четверг, 28 июня, воздух прогреется до 26 градусов, осадков не ждут. Застать жару можно будет и в пятницу: температуру обещают немногим ниже. Омрачит последний рабочий день дождь, который будет усиливаться и к вечеру перерастет в ливень с грозой и порывами ветра до 15 – 20 метров в секунду.

В субботу, по прогнозам синоптиков, дожди будут кратковременными, но останется ветер, а температура упадёт до 14 градусов. В центре «Фобос» неутешительный прогноз дают и на воскресенье. 1 июля петербуржцев на улице ждут дождь и 10 градусов тепла.