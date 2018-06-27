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27.06.2018 17:35

Сон за рулём как причина ДТП: на Бухарестской автобус получил в лоб

Две аварии с участием общественного транспорта произошли в Петербурге днём 27 июня, как говорят очевидцы, из-за сна за рулём.

На перекрёстке улиц Бухарестской и Белы Куна «Ниссан Альмера» влетел в лоб автобусу. «Всё живы. Говорят, что водитель задремал», – рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Сон за рулём как причина ДТП: на Бухарестской автобус получил в лоб

В Петергофе на Санкт-Петербургском проспекте, у пересечения с Фабричной улицей, «водитель маршрутки, видимо, уснул и протаранил две легковушки», – пишут в «ДТП и ЧП».

Сон за рулём как причина ДТП

Напомним, утром на Московском шоссе столкнулись два большегруза. Причиной стало то, что водитель одного из них умер за рулём.

Обстоятельства ДТП выясняются.


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