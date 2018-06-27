Генеральный директор Аэрофлот Виталий Савельев награжден четвертым орденом РФ
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев награжден орденом Александра Невского. Награду руководителю ведущей авиакомпании России вручил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на торжественной церемонии, которая состоялась 27 июня в Екатерининском зале Кремля.
Орденов, знаков отличия и почетных званий был удостоен ряд выдающихся граждан нашей страны, чьи достижения имеют для России особую ценность. Орден Александра Невского – одна из высших наград государства и четвертый орден Российской Федерации, которым награжден генеральный директор Аэрофлота. Указом Президента Российской Федерации награда присвоена Виталию Савельеву за заслуги в развитии воздушного транспорта и многолетнюю добросовестную работу. Ранее глава крупнейшей российской авиакомпании был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы.
После прихода в авиакомпанию в 2009 году современной управленческой команды во главе с Виталием Савельевым Аэрофлот занял в России первое место по перевозкам как на международных, так и внутренних воздушных линиях. В 2018 году Аэрофлот отметил свое 95-летие в качестве самого мощного авиационного холдинга страны, который входит в топ-20 авиационных групп мира по пассажиропотоку.
Произошло полное технологическое обновление авиакомпании. Аэрофлот удерживает 4-е место по цифровизации среди авиакомпаний мира в рейтинге консалтинговой компании Bain & Co., в том числе является крупнейшим онлайн-продавцом в России.
Компания вносит крупный вклад в социально-экономическое развитие России. Годовое общее собрание акционеров одобрило выплату дивидендов по результатам 2017 финансового года на уровне 50% от чистой прибыли ПАО «Аэрофлот» по РСБУ. При этом наибольшая часть выплат пойдет государству – главному акционеру компании.
Стратегическая цель Аэрофлота – усиление транспортной связности российских регионов и повышение мобильности россиян. На это, в том числе, нацелена программа «плоских тарифов», которые обеспечивают доступность перелетов между европейским центром России и городами Дальнего Востока, а также Симферополем и Калининградом.