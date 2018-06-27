В Кремле назвали главные темы саммита президентов РФ и США

Помощник главы президента России Юрий Ушаков назвал главные темы предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Могу сказать, что достигнута договоренность о проведении саммита, даже договоренности о времени и месте его проведения. Мы об этом совместно с американскими коллегами объявим завтра», — сказал Ушаков.

«У нас четыре крупные темы: это стратегическая стабильность, борьба с международным терроризмом, региональная проблематика, которая включает все известные конфликтные ситуации, и общее выправление двусторонних отношений. Все эти темы принципиально важны», — цитирует Ушакова RNS.

Ранее 27 июня советник президента США Джон Болтон приехал в Москву и провел встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сегодня обсуждались приоритетные вопросы и темы, которые президенты, очевидно, будут затрагивать на предстоящем саммите. С учетом этого наш президент довел до Джона Болтона некоторые мысли, которые предназначены исключительно для передачи Трампу», — сказал он, добавив, что были затронуты некоторые идеи для реализации в ходе встречи президентов. «Это касается сирийской проблематики и, в частности, гуманитарного досье в контексте Сирии», — отметил Ушаков.

По словам помощника президента, итогом встречи может стать совместное заявление Путина и Трампа.

«Оно могло бы обрисовать дальнейшие шаги двух сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене», — сказал Ушаков.

Помощник президента России не сообщил, когда и где состоится саммит Путина и Трампа. Накануне стало известно о том, что возможным местом встречи двух президентов станет Хельсинки.