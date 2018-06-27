За обещания повлиять на следствие петербуржец вместо 6 млн получил тюремный срок

В Петербурге вынесли приговор аферистам, пытавшимся разбогатеть на обещаниях похлопотать за обвиняемого. Сидеть в тюрьме за недешёвое стремление решать вопросы вне своей компетенции будет только один из них.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, 27 июня Невский районный суд признал виновными в покушении на мошенничество Михаила Аладышкина и Александра Белякова. В апреле прошлого года в ресторане «Натали» в Пушкине они предложили посильную помощь родственнику задержанного по делу о причинении имущественного ущерба. Прямого отношения к расследованию, ни 57-летний гендиректор фирмы по тестированию стройматериалов «ЭкоПром» Аладышкин, ни его нигде официально не работающий 53-летний приятель не имели и протолкнуть домашний арест вместо изолятора не могли. Зато якобы обладали достаточными для этого знакомствами.

Для того чтобы задействовать их, попросили сначала пять миллионов и 17 мая на проспекте Большевиков получили первые 500 тысяч, а потом подняли итоговый счёт до шести миллионов. Через неделю готовились получить оставшуюся сумму, но были задержаны.

Суд назначил Аладышкину два года условно. Его «коллега» Беляков ранее уже был судим за дачу взятки и теперь будет исправляться в колонии строгого режима. На это ему дали пять лет, дополнив штрафом в 2,9 миллиона рублей. Кроме того, оба заплатят 500 тысяч рублей по гражданскому иску.