В небе над Финляндией покажется Сатурн

«Окольцованная» планета Сатурн будет необыкновенно хорошо видна в среду вечером, 27 июня. Это будет яркая точка рядом с Луной, пишет Yle.

В настоящее время он находится под углом к ​​солнцу так, что его отражение доходит до Земли, и это довольно редкое явление.

Согласно старейшей ассоциации астрономов Финляндии Ursa, наиболее чётко его можно было рассмотреть в ночь на вторник, но газовый гигант затеняли деревья на горизонте. В этот раз его можно будет наблюдать в небе выше.