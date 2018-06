Песню The Beetles спели на арабском после того, как аравийкам разрешили водить авто

Студенты бостонского кооледжа Berklee College of Music исполнили на арабском языке песню The Beetles «Drive My Car» в честь того, что женщинам в Саудовской Аравии наконец разрешили водить машину.

Песню транслировала американская благотворительная радиостанция Public Radio International, которая и организовала запись. Все участвовавшие в ней оркестранты и исполнившая вокальную партию Нано Раейс – студенты из Сирии, Иордании и Палестины. Интересно, что Раейс поначалу отнеслась к проекту скептически, посчитав песню The Beetles… сексистской. Однако потом согласилась написать кавер на арабском языке, чуть изменив акценты, сделав версию как бы от лица саудовской женщины. Чуть изменено и названия: вместо Drive My Car кавер озаглавлен I will Drive My Car.

Видео: YouTube/Berklee College of Music

Королевский указ о разрешении женщинам водить автомобиль вступил в силу в Саудовской Аравии 24 июня 2018 года. Он положил конец действовавшему с 1957 года запрету, согласно которому женщины не могли садиться за руль в публичных местах. На частной территории этот запрет не действовал, поэтому некоторые женщины все-таки имели хотя бы какой-то водительский опыт. К тому же саудовские женщины могли водить машину в других странах.

Протесты против странного запрета насчитывают не одно десятилетие. Так, еще в 1990 году 47 женщин в знак протеста выехали на улицы столицы страны Эр-Рияда. Все они были арестованы на один день, и у них были отобраны паспорта. К 2017 году Саудовская Аравия была единственной страной, в которой действовал запрет на вождение для женщин.

Снятие запрета привело не только к появлению женщин-водителей на улицах Эр-Рияда, но и к «легализации» женского автоклуба «Арабские газели», объединяющего женщин-водителей из 17 арабских стран. Теперь в нем могут открыто состоять и саудитки. Примером для них может служить Асеель Аль Хамад (Aseel Al Hamad), единственная саудовская женщина-автогонщик и член Федерации мотоспорта Саудовской Аравии. Снятие пресловутого запрета Асеель отметила за рулем болида «Формулы-1» Lotus Renault E20, проехав круг почета перед стартом Гран-при Франции на трассе Paul Ricard.

Видео: YouTube/FORMULA 1