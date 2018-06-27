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27.06.2018 16:41

Основатель группы «Эталон» опроверг слухи о желании выйти из бизнеса

 

Совладелец Etalon Group Вячеслав Заренков опроверг слухи о своем желании расстаться с девелоперским бизнесом. Накануне сообщения об этом распространили несколько анонимных телеграм-каналов.

Во вторник, 26 июня, сразу несколько федеральных телеграм-каналов распространили информацию о том, что топ-менеджмент группы «Эталон» якобы ищет 10 млрд рублей для выкупа доли основателя холдинга Вячеслава Заренкова. В том числе якобы обсуждается продажа московских проектов группы.

В разговоре с «Фонтанкой» Вячеслав Заренков опроверг эти слухи. «Полный бред! Кому-то выгодно распространять эти слухи, видимо, с целью подтолкнуть меня к продаже бизнеса... Не дождутся! – отреагировал основатель «Эталона». – Даже мыслей не было продать московские проекты и выйти из бизнеса. Такое может прийти в голову только человеку, ничего не понимающему в бизнесе».

С августа 2016-го года Вячеслав Заренков занимался оперативным управлением группы «Эталон» в должности генерального директора. Тогда, после кризиса, компания корректировала стратегию и внедряла новые показатели эффективности. Этой весной Заренков вернулся на должность председателя совета директоров группы. «За последние 2 года я создал сильную команду менеджмента и с 30 апреля передал им оперативное управление, оставив за собой корпоративное управление. Все под контролем».

Семье Вячеслава Заренкова принадлежит 30,7% компании, 5,7% – фонду Baring Vostok, менеджменту – 0,9%. В свободном обращении находятся 60,8% акций группы. Рыночная стоимость акций семьи Вячеслава Заренкова составляет от 16 млрд рублей. Рыночная капитализация компании снизилась в прошлом ноябре, после того, как семья Вячеслава Заренкова и Baring Vostok продали 9,5% акций Etalon Group. В 2017 году «Эталон» увеличил продажи жилья на 6%, чистая прибыль, по отчетности РСБУ, выросла на 17%.


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27.06.2018 18:26
Для клиентов «Петербургской Недвижимости» снижены ставки по ипотеке
«Петербургская Недвижимость» представляет возможность приобрести квартиру в ипотеку со ставкой всего от 8,9%. Данное предложение разработано совместно со стратегическим партнером компании – банком ВТБ
Петербургская недвижимость
27.06.2018 11:14
«Петербургская Недвижимость» открыла продажи в апарт-отеле М97
«Петербургская Недвижимость» объявляет о старте продаж апартаментов в новом проекте М97, который расположится в центральной части престижного Московского района, буквально в 3 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота»
ГК «Эталон»
27.06.2018 10:55
Рейтинговое агентство подтвердило рейтинг «Эталон ЛенСпецСМУ» на уровне «B+»
Группа «Эталон» объявляет о подтверждении рейтинговым агентством S&P Global Ratings долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «B+» со стабильным прогнозом.
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