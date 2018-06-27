Основатель группы «Эталон» опроверг слухи о желании выйти из бизнеса

Совладелец Etalon Group Вячеслав Заренков опроверг слухи о своем желании расстаться с девелоперским бизнесом. Накануне сообщения об этом распространили несколько анонимных телеграм-каналов.

Во вторник, 26 июня, сразу несколько федеральных телеграм-каналов распространили информацию о том, что топ-менеджмент группы «Эталон» якобы ищет 10 млрд рублей для выкупа доли основателя холдинга Вячеслава Заренкова. В том числе якобы обсуждается продажа московских проектов группы.

В разговоре с «Фонтанкой» Вячеслав Заренков опроверг эти слухи. «Полный бред! Кому-то выгодно распространять эти слухи, видимо, с целью подтолкнуть меня к продаже бизнеса... Не дождутся! – отреагировал основатель «Эталона». – Даже мыслей не было продать московские проекты и выйти из бизнеса. Такое может прийти в голову только человеку, ничего не понимающему в бизнесе».

С августа 2016-го года Вячеслав Заренков занимался оперативным управлением группы «Эталон» в должности генерального директора. Тогда, после кризиса, компания корректировала стратегию и внедряла новые показатели эффективности. Этой весной Заренков вернулся на должность председателя совета директоров группы. «За последние 2 года я создал сильную команду менеджмента и с 30 апреля передал им оперативное управление, оставив за собой корпоративное управление. Все под контролем».

Семье Вячеслава Заренкова принадлежит 30,7% компании, 5,7% – фонду Baring Vostok, менеджменту – 0,9%. В свободном обращении находятся 60,8% акций группы. Рыночная стоимость акций семьи Вячеслава Заренкова составляет от 16 млрд рублей. Рыночная капитализация компании снизилась в прошлом ноябре, после того, как семья Вячеслава Заренкова и Baring Vostok продали 9,5% акций Etalon Group. В 2017 году «Эталон» увеличил продажи жилья на 6%, чистая прибыль, по отчетности РСБУ, выросла на 17%.