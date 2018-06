Белый дом подтвердил, что Болтон обсуждает в Москве саммит президентов России и США

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон проводит встречи в Москве с целью подготовки российско-американского саммита.

"Находясь в Москве, посол Болтон встречается с президентом Владимиром Путиным и другими российскими должностными лицами высокого ранга, чтобы обсудить отношения США и России, а также возможность проведения президентской встречи", – написала Сандерс в Твиттере.

While in Moscow today, Ambassador Bolton is meeting with President Vladimir Putin and other senior Russian officials to discuss United States-Russia relations, as well the potential for a Presidential meeting.