Совфед отследит выполнение поручения Путина о повышении вознаграждения адвокатам

Совет Федерации рекомендовал кабинету министров РФ повысить размер вознаграждения для общественных адвокатов, а также предложил регулярно отслеживать ситуацию с задержками в выплате адвокатского вознаграждения в регионах. В Федеральной палате адвокатов подчеркивают, что решение об увеличении оплаты квалифицированного труда защитников по уголовным делам не должно быть формальным – вознаграждение адвокатам необходимо поднять в несколько раз.

27 июня Совет Федерации принял постановление, в котором правительству РФ рекомендуется «проработать вопрос об увеличении размера вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда».

Таким образом, верхняя палата парламента напомнила кабмину об обещании первого вице-премьера РФ Антона Силуанова проработать вопрос об увеличении размера вознаграждения адвокатам, принимающим участие в уголовном процессе на общественных началах.

Этот вопрос неоднократно поднимался адвокатским сообществом. В апреле этого года в ответ на обращение Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России президент Владимир Путин дал соответствующее поручение кабинету министров.

Силуанов заверил, что в Министерстве финансов готовы пойти на увеличение расходов на вознаграждения адвокатам, и пообещал рассмотреть соответствующие расчеты.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил организовать постоянный мониторинг ситуации с задолженностью по выплате адвокатского вознаграждения. «Большинство адвокатов в регионах имеют низкий уровень доходов, и постоянная задолженность бюджета перед ними порождает массовые отказы от участия в защите по назначению», – отмечается в письме главы комитета Совфеда в адрес министра (имеется в распоряжении «Фонтанки»).

Статс-секретарь ФПА Константин Добрынин заявил «Фонтанке», что после вмешательства Совета Федерации поручение президента стало вновь актуальным. «Для нас самым важным сейчас является то, чтобы решение об увеличении оплаты было не формальным и не просто индексом к инфляции, – важно в разы увеличить оплату квалифицированного труда защитников по уголовным делам. Мы выполняем конституционно значимую функцию, мы не переводчики или эксперты – мы те, кто защищает и восстанавливает нарушенные права людей. Это тяжелый интеллектуальный и высокострессовый труд, и оплата его не должна быть унизительной», – заключил адвокат.