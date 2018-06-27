Советник Албина похвасталась новыми велодорожками

В Санкт-Петербурге появился новый участок велодорожки – в центре, на набережной Фонтанки от Гороховой улицы почти до Измайловского проспекта. Об этом в своём Инстаграме 27 июля сообщила Дарья Табачникова, советник по велотранспорту вице-губернатора Игоря Албина.

Работы, по её словам, ещё не завершены, обустройство велополосы продолжается.

В комментариях к посту велосипедисты обсуждают участок дорожки перед пересечением с Невским проспектом: он маркирован цветом, и на нём почти не паркуются автомобилисты. На вопрос о том, почему дорожки не окрашены на всём своём протяжении, Дарья Табачникова отвечает: «Делают цветом самые опасные пересечения, дорого».

«Штрафовать бы тех, кто на дорожке паркуется, и на эти деньги выделять цветом все участки», – мечтают велосипедисты.

Автомобили, стоящие на велополосе, действительно одна из самых досадных помех для велосипедиста. Впрочем, с момента открытия в прошлом году 40 километров дорожек звучали и другие претензии в их адрес: они прерываются у мостов, на зиму становятся площадкой для складирования снега, разметка исчезает вместе со снятым во время ремонта асфальтом и упирается в киоски. Смольный обещал исправить недочёты.

В этом году реализуется второй этап проектирования веломаршрутов. Он в том числе предусматривает установку светофоров, предназначенных для велосипедистов. О первом таком светофоре в Петербурге «Фонтанка» рассказала накануне, 26 июня.