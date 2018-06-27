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27.06.2018 16:11

Путин принял советника Трампа в Кремле

Владимир Путин принял в Кремле советника президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает 27 июня пресс-служба Кремля.

С российской стороны во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, уточняют в пресс-службе главы Российского государства.

В начале беседы президент России посетовал на то, что российско-американские отношения находятся "не в самой лучшей форме".

"Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах, но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы можем сделать хотя бы первые шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами. Россия никогда не стремилась к конфронтации. Надеюсь, мы с вами сможем сегодня поговорить о том, что могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства и уважения интересов друг друга", – продолжил Владимир Путин.

"Надеюсь, что мы сможем, как и в ходе наших переговоров с вашими коллегами, обсудить возможности улучшения взаимоотношений между Россией и США по направлениям, по которым у нас есть определенные разногласия", – ответил Путину Болтон.

Глава Российского государства в открытой части беседы также поздравил спецпосланника Трампа с тем, что Соединенные Штаты получили право на проведение чемпионата мира по футболу ФИФА в 2026 году. "Пока нам удается организовать это соревнование должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом", – добавил российский президент.

Ранее неоднократно писалось о том, что Болтон приехал в Москву готовить будущий саммит Трампа и Путина.


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