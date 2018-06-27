Финская медицина вошла в тройку лучших мира

Качество и результаты финского здравоохранения являются одними из лучших в мире, а расходы на медицину в Суоми ниже, чем в других странах, которые тоже попали в топ. Об этом 26 июня сообщает Yle со ссылкой на результаты крупного международного исследования, опубликованные в научном журнале The Lancet.

Лидерами по качеству медицинского обслуживания и соблюдению законов, согласно исследованию, являются Швейцария, Исландия и Финляндия.

В Финляндии стоимость медицинского обслуживания обходится бюджету в 3300 долларов в год на человека, что на 10% меньше, чем в Исландии, и на 40% – чем в Швейцарии.

Дороже всего болеть в США, хотя по качеству и доступности медицинского обслуживания Штаты занимают 29-е место.