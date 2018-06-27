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Фонтанка.fi
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27.06.2018 15:52

Финская медицина вошла в тройку лучших мира

Качество и результаты финского здравоохранения являются одними из лучших в мире, а расходы на медицину в Суоми ниже, чем в других странах, которые тоже попали в топ. Об этом 26 июня сообщает Yle со ссылкой на результаты крупного международного исследования, опубликованные в научном журнале The Lancet.

Лидерами по качеству медицинского обслуживания и соблюдению законов, согласно исследованию, являются Швейцария, Исландия и Финляндия.

В Финляндии стоимость медицинского обслуживания обходится бюджету в 3300 долларов в год на человека, что на 10% меньше, чем в Исландии, и на 40% – чем в Швейцарии.

Дороже всего болеть в США, хотя по качеству и доступности медицинского обслуживания Штаты занимают 29-е место.


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27.06.2018 18:26
Для клиентов «Петербургской Недвижимости» снижены ставки по ипотеке
«Петербургская Недвижимость» представляет возможность приобрести квартиру в ипотеку со ставкой всего от 8,9%. Данное предложение разработано совместно со стратегическим партнером компании – банком ВТБ
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.06.2018 17:24
Генеральный директор Аэрофлот Виталий Савельев награжден четвертым орденом РФ
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев награжден орденом Александра Невского. Награду руководителю ведущей авиакомпании России вручил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на торжественной церемонии, которая состоялась 27 июня в Екатерининском зале Кремля
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27.06.2018 11:14
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ГК «Эталон»
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АО «Строительный трест»
26.06.2018 11:01
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