Пользователи сообщают о массовом сбое в работе Telegram

О проблемах с мессенджером Telegram сообщают пользователи днём 27 июня.

Согласно сервису Downdetector, сбои в приложении возникли у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Также на неполадки жалуются пользователи из Минска, Киева, Харькова, Вены, Милана, Рима.

Проблемы фиксируются с 15.00 по московскому времени. 83% пользователей сообщили, что не могут подключиться к Telegram, 16% пожаловались на невозможность отправления сообщений.

Стоит отметить, что работу мессенджера в РФ блокирует Роскомнадзор с 16 апреля. Решением Таганского районного суда г. Москвы от 13 апреля 2018 года на Роскомнадзор и иных лиц возлагается обязанность прекратить создание технических условий для деятельности на территории России интернет-ресурсов, функционирование которых обеспечивает Telegram Messenger Limited Liability Partnership.